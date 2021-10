Le Bayern Munich canalise l’intérieur de Manchester United et perd 5-0 avec une équipe à pleine puissance alors que le Borussia Mönchengladbach inflige le plus grand embarras en quatre décennies

Manchester United peut se consoler des événements en Allemagne mercredi soir, après son humiliation 5-0 à domicile contre Liverpool.

Faisant leur meilleure impression des Diables rouges, le Bayern Munich a perdu 5-0 à l’extérieur contre le Borussia Mönchengladbach en Coupe d’Allemagne, malgré l’alignement d’une équipe à pleine puissance.

Les superstars du Bayern étaient impuissantes mercredi soir

Les géants allemands avaient leur côté le plus fort

Le résultat étonnant a été la plus lourde défaite du Bayern en plus de quatre décennies, ainsi que sa pire défaite dans la compétition.

Malgré une attaque à quatre de Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller et Leroy Sane, les champions de Bundesliga n’ont pas réussi à marquer pour la première fois en 85 matches.

Le patron du Bayern, Julian Nagelsmann – qui regarde à la maison depuis sa cuisine de «centre de données» après avoir été testé positif pour COVID-19 – ne ressentira probablement pas la même pression qu’Ole Gunnar Solskjaer, cependant, avec ce n’est que la deuxième défaite de son règne.

Mönchengladbach menait trois avant la mi-temps grâce à la frappe précoce de Kouadio Kone et deux pour Ramy Bensebaini.

Ce fut une nuit historique pour Mönchengladbach

Breel Embolo, la star suisse de l’Euro 2020, a ensuite marqué deux fois en seconde période pour infliger le plus gros embarras au Bayern depuis 1978.

Des raclées inattendues sont devenues une caractéristique de la campagne 2021/22 à travers l’Europe, la Roma de Jose Mourinho s’étant inclinée 6-1 face aux Norvégiens Bodo/Glimpt il n’y a pas si longtemps.

Pendant ce temps, la Juventus a été battue à domicile contre Sassuolo hier soir, et Man City a été exclu de la Coupe Carabao pour la première fois en cinq ans aux tirs au but par West Ham.

Pas la nuit pour être un géant européen.

Le correspondant de football allemand de talkSPORT, Kevin Hatchard, était au match et il a déclaré que c’était le résultat le plus extraordinaire et le plus choquant dont il ait jamais été témoin.

La défaite 5-0 du Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach est la plus grosse défaite du club en 43 ans et la plus grande défaite de son histoire dans le DFB-Pokal

« Je couvre le football allemand depuis très, très longtemps, et je ne me souviens pas d’un match plus extraordinaire que j’ai couvert », a-t-il déclaré.

«Je pense que c’est l’équipe la plus forte du Bayern, c’était sa propre équipe et Gladbach a essuyé le sol avec eux.

«Ils menaient 1-0 en deux minutes, 2-0 en un quart d’heure, 3-0 en 21 minutes et ils l’ont bien mérité.

«Quand ils sont allés 4-0 et 5-0, on ne pouvait pas dire que cela flattait Gladbach.

« C’était juste un gâchis du début à la fin, et Julian Nagelsmann regarder depuis sa cuisine à la maison aurait été plutôt consterné par ce qu’il a vu. »

