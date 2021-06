Le Bayern Munich célèbre Frauen pour le championnat de la ligue

Le Bayern Munich Frauen a clôturé une saison sensationnelle avec une victoire 4-0 sur l’Eintracht Frankfurt pour remporter la Bundesliga féminine.

La victoire du titre de Frauen signifie que le club a célébré les titres de champion des équipes masculine et féminine en remportant la Bundesliga pour la troisième fois, après des triomphes consécutifs en 2015 et 2016.

« Je pense que c’est absolument génial. Si vous gagnez 20 matchs sur 22 dans une saison, vous l’avez plus que mérité. Ce ne sont pas seulement les victoires, c’est la façon dont les femmes jouent », a déclaré le président du Bayern Munich Herbert Hainer à FCBayern.com. « C’est vraiment génial et c’est pourquoi ils sont des champions d’Allemagne mérités. Si vous avez vu le niveau technique aujourd’hui, et la capacité physique, vous devez dire que le football féminin s’est énormément développé. J’ai toujours dit que nous voulions être les meilleurs non seulement en Allemagne mais aussi en Europe. Nous y sommes parvenus au niveau national et, bien sûr, nous voulons aller encore plus loin à l’international.

Le PDG actuel du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, était tout aussi heureux de voir les Frauen remporter la couronne.

« Nos femmes ont fait une excellente saison. Aujourd’hui, ils sont devenus champions d’Allemagne et ils ont bien joué en Ligue des champions. Nous ne pouvons que leur faire un grand compliment », a déclaré Rummenigge. « Je pense que le développement du football féminin au FC Bayern est extrêmement positif. Nous le faisons depuis 50 ans, il ne faut pas l’oublier. La façon dont les choses ont évolué au cours des cinq à dix dernières années, vous devez tirer votre chapeau. »

Enfin, le futur PDG Oliver Kahn a également adoré voir les Frauen remporter leur premier titre de champion en cinq saisons.

« Après cinq ans, le titre revient enfin à Munich. Félicitations aux joueurs, au staff et à tous ceux qui sont responsables de ce grand succès », a déclaré Kahn. « J’ai déjà hâte à la saison prochaine. Nous pouvons encore accomplir beaucoup avec cette équipe.

Les distinctions ne s’arrêtent pas là, cependant.

Thomas Müller a frappé Twitter pour féliciter l’équipe :