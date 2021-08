Le Bayern Munich cherche à faire Swoop pour le défenseur

Le Bayern Munich a intensifié sa poursuite du défenseur central allemand Matthias Ginter, selon Christian Falk, après avoir initialement décidé d’attendre l’été prochain, date à laquelle il serait joueur autonome.

Matthias Ginter suscite l’intérêt du Bayern Munich

Offre pour cet été

L’accord actuel de Ginter à Borrusia Mönchengladbach expirera l’été prochain. Il a rejoint le club en 2017 après trois ans à Dortmund, où il a disputé 102 matches et remporté le DFB Pokal.

Le joueur de 27 ans faisait partie de l’équipe allemande victorieuse de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, bien qu’il n’ait pas joué une minute. C’était la même histoire en 2018, quand il a fini en tant que membre non-joueur. Il a cependant participé à la Coupe des Confédérations 2017, remportée par l’Allemagne. Il a également commencé chaque match de l’Euro 2020 dans le cadre d’un retour à trois.

Ginter a fait 149 apparitions pour le club, marquant 10 fois. L’arrière central a été lié à un certain nombre de clubs dans le passé, dont Chelsea. Le Bayern a perdu David Alaba et Jerome Boateng cet été, mais a signé Dayot Upamecano de Leipzig sur un transfert gratuit. Julian Nagelsmann, qui a également rejoint Leipzig, est leur nouveau manager et il est partisan d’une formation à trois défenseurs centraux. Matthias Ginter a été inscrit comme transfert gratuit pour l’été prochain, mais le Bayern semble avoir changé d’avis et tentera de le signer cet été.

Du point de vue de Gladbach, ils préféreraient obtenir des frais pour l’Allemand plutôt que de le perdre gratuitement.

Le transfert pourrait avoir lieu

Niklas Sule et Dayot Upamecano ont joué tous les matchs cette saison jusqu’à présent, avec Tanguy Nianzou ou Josip Stanisic les rejoignant en tant qu’options de sauvegarde. L’arrivée de Ginter renforcerait un groupe qui a perdu deux défenseurs centraux expérimentés. Ginter apporte qualité et expérience à la table. Il a joué contre certaines des meilleures équipes de la Ligue des champions et a fait partie de quatre équipes de tournois internationaux.

Julian Nagelsmann a pour mission d’essayer de réussir sur la scène européenne cette saison. C’est là qu’il y a encore des points d’interrogation sur lui. Il doit reconstituer la défense du Bayern, et un transfert pour Ginter semble être une bonne option.

