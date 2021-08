Le Bayern Munich cherche à recruter Matthias Ginter du Borussia Mönchengladbach

in

Dans une tournure surprenante des événements, le Bayern Munich traiterait avec le Borussia Mönchengladbach de la possibilité de signer le défenseur Matthias Ginter. Cela est rapporté par le média allemand Sky Deutschland, qui affirme que les Bavarois avaient déjà décidé d’acquérir Ginter en tant qu’agent libre l’été prochain lors de discussions internes, mais tentent maintenant de le signer avant la date limite de cette fenêtre de transfert mardi. Gladbach, de leur point de vue, préférerait également encaisser Ginter, plutôt que de le perdre pour un transfert gratuit l’année prochaine.

Die Roten serait à la poursuite de l’international allemand expérimenté, qui peut occuper plusieurs postes en défense. Bien qu’il ne soit pas exactement un arrière latéral offensif, Ginter pourrait être chargé de remplacer Benjamin Pavard à l’arrière droit. Les futurs Niklas Sule et Chris Richards restent également incertains à ce stade et la signature de Ginter, en ce sens, pourrait fournir à Julian Nagelsmann une option stable en défense centrale et même mettre en œuvre sa ligne de fond à trois.

Ginter était auparavant lié à Barcelone et au Real Madrid pendant une brève période, lorsque le directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, avait admis que les Foals n’étaient pas en mesure de prolonger son contrat. Maintenant, cependant, il semble que le joueur de 27 ans pourrait se rendre à Munich.