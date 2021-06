Le Bayern Munich cherche des talents en Amérique du Sud ?

in

Selon un rapport de Mundo Deportivo, le Bayern Munich fait partie des équipes intéressées par la signature de l’arrière central équatorien Piero Hincapié, qui joue actuellement pour le club argentin de Primera División Talleres de Córdoba et l’équipe nationale équatorienne.

À seulement 19 ans, Hincapié suscite des critiques élogieuses pour ses capacités défensives et sa polyvalence. En plus de l’arrière central, Hincapié peut également glisser à l’extérieur et jouer comme arrière gauche si nécessaire. Hincapié serait disponible pour 10 millions d’euros.

À ce stade, il semblerait très peu probable que le Bayern Munich fasse une sérieuse course à Hincapié. Bien sûr, le coût semblerait être trop élevé pour les Bavarois en ce moment, mais avec Lucas Hernandez, Alphonso Davies et Omar Richards formant le contingent défensif gaucher à ce stade, Hincapié pourrait être considéré plus comme un luxe qu’un besoin. Il est concevable que le Bayern Munich soit potentiellement intéressé par l’ajout d’un défenseur central gaucher, 10 millions d’euros pour Hincapié semblent être un tronçon.

Bien qu’il soit droitier – et aussi s’il décide de rester à Munich – Niklas Süle peut également jouer sur le côté gauche comme il le faisait lorsqu’il s’associait à Jerome Boateng sur la ligne de fond.

Quoi qu’il en soit, l’Atletico Madrid, le Real Betis, l’AC Milan, Newcastle United, le Celtic, le Paris Saint-Germain, le RC Lens et l’AS Roma seraient également intéressés par le jeune.