Le Bayern Munich de Julian Nagelsmann fait peur dans sa simplicité

La courte carrière de manager de Julian Nagelsmann a déjà prouvé qu’il est l’un des esprits les plus brillants du football. Son travail à Hoffenheim et au RB Leipzig lui a valu le poste le plus prestigieux d’Allemagne en tant qu’entraîneur-chef du Bayern Munich. Beaucoup s’attendaient à ce que Nagelsmann apporte son style d’entraînement innovant à la meilleure équipe du pays, mais Nagelsmann a déjà prouvé à quel point il est bon en… changeant très peu.

Au-delà d’un simple cerveau de footballeur, Nagelsmann a la capacité de se connecter avec son vestiaire et d’embrasser ce qui rend chaque joueur formidable, puis de concevoir un système pour maximiser son potentiel. Il aime voir le football joué d’une certaine manière – intense, basé sur la possession, cherchant toujours à attaquer – mais c’est une transformation calme, modeste et patiente plutôt qu’une métamorphose stylistique complète dès le départ.

Nagelsmann se rend compte que cette équipe du Bayern a remporté six titres en 2020 et compte plusieurs des meilleurs joueurs de la planète Terre. Ils n’ont pas besoin de quantités folles d’informations ou d’une réécriture profonde de leurs codes footballistiques ; ils ont besoin d’une voix excitante et intelligente qui les met au défi d’ajouter peut-être une ride ou deux à leurs jeux pour atteindre un nouveau niveau.

Juste quelques mois après le début de son nouveau travail, Nagelsmann a fait exactement cela. Son équipe du Bayern ne joue pas sa formation préférée en 5-3-2 (ou le fait-elle ?), elle ne surcharge pas un côté du terrain comme un fou pour créer des décalages (l’un des mouvements préférés de Nagelsmann à Hoffenheim) et les joueurs sont plutôt sympas. beaucoup restent dans leurs positions préférées.

Le Bayern de Nagelsmann est une équipe simple, avec juste assez d’épices ajoutées pour les rendre potentiellement encore plus effrayantes qu’elles ne l’étaient sous Hansi Flick lorsque la philosophie de l’entraîneur est pleinement mise en œuvre. Et si l’équipe de Flick a battu le Barça 8-2 à Lisbonne il y a un peu plus d’un an, les perspectives sont assez effrayantes avant leur visite au Camp Nou lors du match d’ouverture de la Ligue des champions mardi.

Alors, que fait exactement le Bayern de Nagelsmann ? En attaque, ils construisent de l’arrière avec patience, avec une configuration 3-1-4-2 (la formation de familier de Nagelsmann, qu’il n’a pas complètement abandonnée) qui donne aux joueurs plusieurs options de passe pour sortir de la presse. Dayot Upamecano à la base des trois derniers et Joshua Kimmich en tant que pivot sont les pièces cruciales du processus, et tous deux sont des passeurs vraiment exceptionnels qui peuvent aller court et long selon le niveau de pression auquel ils sont confrontés.

Upamecano (au milieu des trois arrières) et Kimmich (encerclé) sont les cerveaux de l’accumulation du Bayern, avec un milieu de terrain quatre devant Kimmich prêt à recevoir le ballon dans l’espace

Les deux défenseurs de chaque côté d’Upamecano, qui sont généralement deux du trio Benjamin Pavard, Niklas Süle et Lucas Hernández sont chargés de jouer des passes pénétrantes dans les lignes si Kimmich est marqué, et les quatre joueurs devant Kimmich sont invités à revenir à le ballon si nécessaire.

Alphonso Davies a la liberté de jouer assez haut dans cette forme, presque comme un ailier gauche, utilisant la menace de son rythme et de ses compétences individuelles pour occuper au moins un défenseur, laissant de l’espace au milieu pour Thomas Müller, Leon Goretzka et généralement Leroy Sané pour recevoir le ballon dans l’espace et nourrir Robert Lewandowski. L’ailier droit, habituellement Serge Gnabry (douteux pour mardi avec une blessure), a la même responsabilité que Davies.

Müller et Goretzka sont peut-être les pièces les plus importantes du système offensif de Nagelsmann, avec la liberté et le devoir de parcourir la moitié de terrain offensive pour offrir des options de passes et connecter l’équipe en possession. Une fois que le ballon atteint le dernier tiers, les joueurs sont libres de sortir de leurs emplacements et de converger vers la surface pour les centres et les rebonds, et Nagelsmann encourage autant de centres et de tirs à distance que possible.

La forme 3-1-4-2 est la seule vraie différence entre Nagelsmann et Hansi Flick en ce qui concerne la phase de construction. Flick avait la plupart des mêmes principes en possession, mais son équipe a joué plus dans un 4-2-3-1 avec les deux arrières latéraux poussant et les ailiers se déplaçant au centre.

Une autre similitude entre Flick et Nagelsmann concerne le pressing : les deux entraîneurs veulent une pression suffocante très haut sur le terrain, et Nagelsmann – comme Ronald Koeman au Barça – est un fan du marquage d’homme à homme dans l’accumulation de l’adversaire. Mais il ne s’agit pas seulement d’être d’homme à homme : Nagelsmann veut que ses joueurs ne donnent à l’opposition aucun espace pour respirer, en faisant pression non seulement sur l’homme avec le ballon, mais en refusant l’espace aux options les plus proches.

Le Bayern presse d’homme à homme, sans aucune option pour le joueur sur le ballon

Ma ride préférée de Nagelsmann est la position de Leroy Sané, illustrée ci-dessous :

Wyd, Sané? Ne vous inquiétez pas, tout fait partie du plan

Même si Leroy Sané n’est pas exactement connu pour sa défense, sa position là-bas n’est pas le résultat d’un paresseux ou d’une prise de position. Dans un système défensif normal 4-4-2, Leroy serait sur la même ligne que le reste du milieu de terrain sur le côté gauche, mais il est bien en tête aux côtés de Müller et Lewandowski. Sané est là exprès pour empêcher Willi Orban de Leipzig de jouer une passe facile à l’arrière droit.

Le Bayern de Nagelsmann veut que l’adversaire joue le plus longtemps possible, confiant que les quatre arrières, pleins de joueurs grands et rapides, traiteront toutes les balles jouées par-dessus dans l’espace. Même lorsque leur pressing haut ne fonctionne pas et qu’ils doivent se replier dans leur moitié de terrain, le Bayern reste actif et sort du ballon, avec une formation défensive aussi étroite que vous êtes susceptible de le voir :

C’est ÉTROIT

Mais aucune de ces instructions défensives n’a de sens si les joueurs ne sont pas intenses, et c’est la pièce cruciale de la défense de Nagelsmann : une intensité folle. Les joueurs du Bayern n’arrêtent pas de courir, faisant pression à tout moment sur l’homme sur le ballon et sur les adversaires proches, forçant l’opposition à aller loin ou à revenir vers le gardien de but.

Ce que le Bayern veut vraiment, cependant, c’est voler le ballon au milieu de terrain. Une fois qu’ils le font, il est temps d’envoyer la cavalerie. Les contre-attaques du Bayern sous Nageslmann sont absolument folles, avec au moins six joueurs courant aussi vite que possible vers la surface à la recherche d’un but.

Sérieusement, regarde ça :

Comment diable pouvez-vous arrêter cela?

Comme toute équipe qui joue un style défensif à haute intensité et à haut risque, le Bayern peut être pris hors de position et le Barça a suffisamment de bons passeurs au milieu de terrain et attaque pour attraper les Bavarois avec des passes à une touche, des combinaisons une-deux et à travers des balles dans l’espace, mais les chances de le faire ne se présentent pas très souvent car le Bayern est très bien entraîné dans son programme de pressing haut qui remonte à l’époque de Flick.

Ouais, ils font peur. Vraiment effrayant. Les joueurs du Bayern ont adhéré aux principes de Nagelsmann dès le premier jour, et la victoire 4-1 contre le finaliste de la saison dernière RB Leipzig était une performance aussi impressionnante et terrifiante qu’ils pouvaient l’espérer avant la visite au Camp Nou.

Nagelsmann a de grandes idées, et il a maintenant une équipe avec de grands joueurs. Le problème qu’il avait à Hoffenheim et à Leipzig était que ses équipes créaient beaucoup mais ne marquaient pas assez, principalement parce qu’elles n’avaient pas de talent de classe mondiale à l’avant. Maintenant, il a Lewandowski, la réponse à la question « et si Thanos faisait du sport ? », et un groupe de milieux de terrain ridiculement qualifiés à créer pour lui.

Avec tout ce talent, Nagelsmann n’a pas besoin de réinventer la roue et de proposer un système qui extrait chaque goutte de talent d’un groupe de joueurs pas si génial. Il a juste besoin de rester simple et amusant pour que ses joueurs continuent à acheter et à jouer ensemble. S’ils le font, le Bayern pourrait détruire tout le monde cette saison, y compris le Barça.