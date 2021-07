Le Bayern Munich de Nagelsmann jouera un dos-quatre, un dos-trois seulement une “alternative”

in

Les fans du Bayern Munich se souviendront peut-être de la spéculation galopante qui entourait le nouvel entraîneur Niko Kovac : il avait mené l’Eintracht Francfort vers de grands sommets avec un système rugueux qui s’appuyait sur un dos à trois. Introduirait-il les “trois arrières” au Bayern Munich ?

Vous pourriez être amusé que nous, à Bavarian Football Works, avons spéculé pas moins de trois fois sur cette question : après l’annonce de Kovac, au cours de l’été précédant sa deuxième saison, et à nouveau alors qu’il réfléchissait à la fermeture de la fenêtre de transfert sans signature offensive significative. C’était l’époque !

Maintenant, bien sûr, la spéculation a tourné autour de Julian Nagelsmann, qui a mené le TSG Hoffenheim et le RB Leipzig à de grands sommets avec un système également basé sur une ligne arrière de trois défenseurs centraux. Nous nous sommes demandé collectivement qui pourraient être les gagnants et les perdants potentiels d’un tel système, et nous avons dûment rapporté les propres spéculations de Sport Bild sur le Bayern de Nagelsmann.

Bien sûr, ce n’est pour rien si Nagelsmann conserve finalement le système 4-2-3-1 éprouvé du Bayern Munich ou une variante de celui-ci. Cela, rapporte maintenant Sport Bild, est évidemment ce que Nagelsmann a l’intention de faire. Il a envoyé aux joueurs une vidéo WhatsApp pendant les Euros dans laquelle il s’est présenté et ses objectifs (à savoir, tout gagner). Entre autres choses, Nagelsmann a brièvement décrit le système qu’il entend mettre en place au Bayern : non, pas un dos trois, mais plutôt Brot und Butter du Bayern, le quatre arrière traditionnel.

Nagelsmann a également parlé du système et a dit à ses joueurs que le dos 3 ne sera pas le système principal, mais plutôt une alternative. Il ne veut pas tout changer, mais veut s’appuyer sur ses succès antérieurs avec une approche similaire à celle à laquelle l’équipe est habituée [@SPORTBILD] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 6 juillet 2021

Nagelsmann a ajouté (sans surprise) qu’il se tournerait également vers un back-trois, mais pas comme son système principal. Cela sera sans aucun doute une bonne nouvelle pour de nombreux fans qui se sont interrogés sur la nécessité pour le Bayern Munich de se tourner vers un système à trois, qui a tendance à être interprété comme une approche défensive contrairement au jeu offensif à indice d’octane élevé de Jupp Heynckes et Hansi. Flick apporté sur le terrain.

Nagelsmann est un entraîneur astucieux qui connaît ses employeurs et les fans. Il n’est donc pas surprenant qu’il promette de construire sur ce qu’il trouve à Säbener Strasse plutôt que de le démolir. Compte tenu des nombreux changements de personnel de la saison dernière à la suivante, Nagelsmann aura du pain sur la planche sans réinventer les fondamentaux du jeu du Bayern Munich.

Et je ne vais pas dire que je te l’avais dit, mais…

Regardez-le finir par jouer une version du 4-2-3-1 habituel parce que, hum, le Bayern n’a pas besoin de 3 CB sur le terrain en même temps. Et parce que c’est amusant de faire paraître Sport Bild stupide. – John Dillon (@johnndillon) 16 juin 2021

PS : je suis de retour après une longue pause !