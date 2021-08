Le Bayern Munich dévoile officiellement son troisième kit pour la saison 2021/2022

Le Bayern Munich a officiellement dévoilé son troisième maillot pour la saison 2021/2022. Bien que cela ait été divulgué depuis des mois maintenant, nous avons maintenant la confirmation du club lui-même. Les kits sont déjà disponibles à l’achat dans la boutique en ligne du FC Bayern.

Le nouveau maillot sera porté par les joueurs pour la première fois lors de l’affrontement DFL-Supercup contre le Borussia Dortmund. En dehors de ce match, Die Roten portera ces kits dans toute l’Europe lors de ses matchs de Ligue des Champions.

« En tant que Bavarois de souche, j’aime particulièrement ce look. J’aime les montagnes, j’aime ma maison, et je pense que c’est bien que nous puissions illustrer au monde entier cette attitude particulière envers la vie que nous avons ici avec ce maillot », a déclaré Thomas Müller à propos du kit dévoilé.

Ce kit a été inspiré par le panorama montagneux des environs de Munich et intègre de nombreux liens et racines de la Bavière. Le Bayern peut montrer cette tradition et cette histoire bavaroises lorsque le monde regarde le club jouer dans certains des plus grands matches de football.

Dans notre dernier article sur ces kits divulgués, nous avons vu un mélange d’opinions sur ces chemises. Maintenant que ces kits ont enfin été officiellement dévoilés, nous pouvons recueillir une dernière fois les avis des fans. Que pensez-vous des nouveaux troisièmes kits ? Quelles sont vos raisons de les aimer ou de ne pas les aimer ? Faites le nous savoir!

Sondage

Que pensez-vous des nouveaux troisièmes kits ?