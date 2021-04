Le Bayern Munich devrait exercer une option sur Ron-Thorben Hoffmann, mais le vendre ensuite

Le journaliste de Sport1 Florian Plettenberg a abordé la situation des gardiens de réserve du Bayern Munich sur son podcast «Meine Bayern Woche» (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia) et a déclaré que Ron-Thorben Hoffmann du Bayern Munich II verrait probablement son contrat prolongé, mais seulement pour que le club puisse vendre lui.

L’accord actuel de Hoffmann se termine en juin, mais il semble que le Bayern Munich exercera une option dans le contrat du joueur de 22 ans dans le seul but de le vendre, sinon le club risquerait de perdre Hoffmann gratuitement. Selon Plettenberg, plusieurs clubs de Bundesliga et à l’étranger s’intéressent à Hoffmann:

