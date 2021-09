Le Bayern Munich ébouriffe les plumes avec intérêt pour le milieu de terrain du RB Leipzig Konrad Laimer

in

Selon Oliver Mintzlaff, PDG de RB Leipzig, le Bayern Munich a pris contact avec le milieu de terrain de Die Roten Bullen Konrad Laimer au sujet d’un transfert.

Un milieu de terrain autrichien lié au club du RB Leipzig n’est-il pas suffisant pour le Bayern Munich ?

Peut-être pas… on devine. Marcel Sabitzer, bien sûr, a récemment rejoint le Bayern Munich en provenance du RB Leipzig.

Laimer, un international autrichien de 24 ans, serait certainement une acquisition intéressante pour les Bavarois et la discussion ouverte de Mintzlaff sur le sujet a sûrement fait sourciller en Allemagne (Sport Bild via @iMiaSanMia) :

Le Bayern a manifesté son intérêt pour le milieu de terrain du RB Leipzig Konrad Laimer (24 ans). Le contact a eu lieu au sujet d’un transfert potentiel. Le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff, confirme : “Pour Konrad Laimer, il y a eu un contact entre le Bayern et le joueur, mais pas entre le Bayern et nous” [@SPORTBILD] pic.twitter.com/KKp69P0GDj – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 7 septembre 2021

Mintzlaff a également indiqué que contourner le club et aller directement au joueur n’est pas quelque chose d’inédit pour les Bavarois.

« Écoutez, c’est la façon normale de faire les choses au Bayern. Bien sûr, ils aimeraient nous inquiéter un peu, mais aussi d’autres clubs. Cette approche n’est pas nouvelle pour nous », a déclaré Mintzlaff.

Le contrat actuel de Laimer avec le RB Leipzig se termine en 2023. Si le Bayern Munich cherchait à faire venir l’Autrichien l’été prochain, Transfermarkt le valorise à 26 millions d’euros.

Cette nouvelle n’est certainement pas saugrenue non plus. Le Bayern Munich va probablement perdre Corentin Tolisso au profit d’un transfert gratuit l’été prochain et Marc Roca (contrat jusqu’en 2025 – souffle!)