Le Bayern Munich écrase le Bayer Leverkusen et reste deuxième du classement

Le Bayern Munich a battu le Bayer Leverkusen à 7-1 ce week-end pour suivre le rythme des meilleures équipes de la Frauen Bundesliga.

Faits saillants des matchs

Les Bavarois ont débuté à la 5e minute avec un superbe but de Linda Dallmann. Sarah Zadrazil a lancé un long ballon par-dessus à Maximiliane Rall. Elle a lancé un centre dans la surface où Dallmann a terminé avec facilité pour l’avance 1-0.

À la 12e minute, Lea Schüller a porté le score à 2-0 en terminant un centre de Giulia Gwinn après que Zadrazil, une fois de plus, l’ait poussée dans l’espace le long du flanc droit. À la 30e minute, le Bayern avait pris une avance insurmontable de 5-0 grâce aux buts de Rall, Gwinn et au deuxième but du match de Schüller.

Viviane Asseyi a marqué son deuxième but de la saison à la 62e minute, et Rall a porté le score à 7-0 quelques instants plus tard avec son deuxième but du match. Leverkusen obtiendrait un but d’Amira Arfaoui, mais c’était bien trop peu car le Bayern gagnerait 7-1.

Voir les faits saillants complets du match ici.

Équipe

La grande nouvelle pour le Bayern est que Laura Benkarth s’est remise de sa blessure au genou et a commencé ; cependant, elle s’en sortirait vers l’heure après avoir aggravé la blessure. Il est très probable que Janina Leitzig débutera en milieu de semaine dans l’UWCL.

Gwinn, Carina Wenninger, Klara Bühl et Sarah Zadrazil ont remplacé Hanna Glas, Glódís Perla Viggósdóttir, Asseyi et Kristin Demann qui ont commencé le dernier match.

La capitaine Lina Magull a disputé son 100e match de compétition avec le Bayern.

Julia Pollak, 19 ans, prête au Bayern, a joué 63 minutes pour Leverkusen.

Bayern XI : Benkarth (59. Leitzig) – Gwinn, Wenninger, Kumagai, Simon – Dallmann, Zadrazil (46. Hegering), Magull (46. Asseyi) – Rall, Schüller (46. Damnjanović), Bühl (66. Viggósdóttir)

Tableau et prochain match

Malgré la victoire, le Bayern reste deuxième du classement, à un point de Wolfsburg. Les meneurs de table ont écrasé Carl Zeiss Jena 5-0 ce week-end.

Le Bayern revient sur le terrain jeudi contre le BK Häcken en UEFA Women’s Champions League. Le prochain match de Frauen Bundesliga pour le Bayern aura lieu le dimanche 12 décembre. Ils se rendront à Potsdam.