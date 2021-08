Le Bayern Munich en “pourparlers avancés” avec Marcel Sabitzer du RB Leipzig alors que l’avenir de Corentin Tolisso est en jeu

À l’heure actuelle, l’intérêt du Bayern Munich à essayer de signer Marcel Sabitzer du RB Leipzig est bien connu. Le club a clairement fait savoir qu’il aimerait signer le milieu de terrain autrichien et Leipzig ne voit pas le joueur vouloir rester en aucune circonstance.

Julian Nagelsmann a déclaré ce week-end que le Bayern obtiendrait certainement Sabitzer si cela était financièrement faisable pour eux, mais cela dépend potentiellement de ce que le club décide de faire avec Corentin Tolsso et Michael Cuisance, ni l’un ni l’autre ou qui n’obtient des minutes régulières au Bayern.

Selon un nouveau rapport d’Abendzeitung, le Bayern est déjà en pourparlers avancés avec Leipzig pour signer Sabitzer avant la fermeture de la fenêtre de transfert pour un montant d’environ 18 millions d’euros :

Mais selon les informations d’AZ, les négociations sont bien avancées, Sabitzer devrait être signé cet été, il est le joueur de rêve de Nagelsmann. À Leipzig, vous ne voyez pratiquement aucune chance de garder la star du milieu de terrain.

Alors que tout semble bien sur le papier, Sabitzer voulant quitter Leipzig et le Bayern voulant le signer, le Bayern doit encore prendre les décisions finales pour Tolisso et Cuisance. L’Equipe a rapporté que l’Arsenal FC et Manchester United poursuivaient Tolisso, mais Fabrizio Romano a déclaré plus tôt dans la journée qu’aucun contact de ce type n’avait été établi avec United. La Juventus avait également manifesté son intérêt :

Manchester United n’a entamé aucun contact ni aucune discussion pour Corentin Tolisso avec le FC Bayern/agents. Il ne fait pas partie des cibles de Man Utd pour le moment. #MUFC …et encore une fois, il n’y a actuellement aucune offre ou intérêt de la part de l’AS Roma pour Nemanja Matic. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 août 2021

Pourtant, pour environ 10 millions d’euros, un club intéressé pourrait obtenir Tolisso pour une bonne affaire – quelques années seulement après avoir signé le record du Bayern de l’Olympique Lyon pour 41,5 millions d’euros. Pour que l’accord Sabitzer soit rendu possible d’un point de vue financier, le Bayern devrait plus que probablement trouver un acheteur pour Tolisso. Il serait également dans l’intérêt du Bayern d’essayer de décharger Cuisance avant la fermeture de la fenêtre, bien que cela s’avère être une tâche beaucoup plus difficile car il n’y a actuellement aucun prétendant viable pour lui.

Obtenir Sabitzer tout en perdant à la fois Tolisso et Cuisance serait certainement un compromis valable. Après Leon Goretzka et Joshua Kimmich, au centre du milieu de terrain, Marc Roca est actuellement sur la touche avec une blessure, donc la profondeur est rare, mais la qualité et la polyvalence de Sabitzer seraient un énorme avantage pour Nagelsmann dans cette zone du terrain. Plus tôt cette semaine, Lothar Matthuas a déclaré : « Sabitzer est un leader absolu chez RB, avec 27 ans d’expérience, il a suffisamment d’expérience et peut jouer à divers postes au milieu de terrain. Au Bayern, il peut devenir un habitué, j’en suis convaincu.

La responsabilité incombe au Bayern à ce stade. Ils devront trouver un club d’achat pour au moins Tolisso pour que le financement de l’accord Sabitzer fonctionne. À ce stade, Leipzig ne ferait pas obstacle. Trouver un prétendant pour Cuisance serait un bonus supplémentaire, à moins que Nagelsmann ne soit convaincu qu’il peut déclencher une sorte de renaissance pour lui au Bayern.