Le Bayern Munich en pourparlers pour signer Marcel Sabitzer du RB Leipzig

Christian Falk rapporte que les pourparlers du Bayern Munich pour Marcel Sabitzer sont; ‘chaud.’ Le Bayern cherche à apporter de la qualité au milieu de terrain cet été.

C’est vrai les négociations entre le Bayern et Leipzig à cause de Marcel Sabitzer sont chaudes 🔥 @BILD_Bayern – Christian Falk (@cfbayern) 4 août 2021

Pourparlers pour Marcel Sabitzer en train de s’échauffer

Le Bayern Munich à la poursuite de Marcel Sabitzer

Sport Bild a rapporté que le Bayern intensifie son intérêt pour la signature du milieu de terrain de Leipzig Sabitzer alors qu’il cherche à renforcer son milieu de terrain, qui a connu des difficultés lors de quatre mauvaises performances de pré-saison, le club n’ayant pas remporté une victoire.

Marc Roca est blessé et manquera le début de la nouvelle saison de Bundesliga et Corentin Tolisso pourrait quitter le club, ce qui signifie que le patron du Bayern, Oliver Khan, se retrouve avec un milieu de terrain en diminution qui doit être renforcé de toute urgence.

Défaut de remplacer Thiago Alcantara

Le Bayern n’a pas réussi à remplacer Thiago qui a rejoint Liverpool en 2020, et on estime que l’équipe manque de qualité au milieu de terrain depuis.

Sabitzer aurait une valeur d’environ 50 millions d’euros, mais, avec seulement un an sur son contrat, le Bayern pourrait être en mesure d’éloigner le joueur de Leipzig pour aussi peu que 18 millions d’euros, ce qui serait un vol absolu pour un joueur de son qualité et, à 27 ans, il entre toujours dans ses premières années avec beaucoup plus attendu de l’Autrichien.

La connexion Julian Nagelsmann

Le nouveau patron du Bayern, Nagelsmann, avait Sabitzer comme capitaine à Leipzig et souhaite retrouver le milieu de terrain polyvalent qui faisait partie de l’équipe qui a terminé deuxième de la saison 2020/21 de Bundesliga.

Capable de changer de jeu, Sabitzer pourrait bien être le joueur pour débloquer des équipes et aider le Bayern à réussir grâce à sa capacité à marquer des buts puissants, à diriger le milieu de terrain et à prendre en charge les matchs. Il offre de la qualité sur coups de pied arrêtés et ferait du Bayern sous Nagelsmann une équipe extrêmement difficile à battre.

