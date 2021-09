Le Bayern Munich engage Christian Früchtl et Malik Tillman dans de nouveaux contrats

Selon un communiqué du site Web du club, le Bayern Munich a signé Christian Früchtl et Malik Tillman pour de nouveaux contrats :

Le FC Bayern a prolongé le contrat du gardien Christian Früchtl jusqu’en 2023. Malik Tillman a signé un contrat de joueur professionnel jusqu’en 2024. Früchtl, 21 ans, a rejoint le C Juniors en 2014 en provenance du SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, tandis que l’attaquant Tillman (19 ans) est passé à Munich un an plus tard de SpVgg Greuther Fürth.

« Nous sommes très satisfaits du développement de Christian Früchtl et Malik Tillman. Tous deux nous ont rejoints en tant que jeunes talents et sont d’excellents exemples de notre travail de développement de la jeunesse », a déclaré le directeur sportif Hasan Salihamidžić. « Ils ont tous les prérequis pour faire leur chemin. Nous aurons encore beaucoup de plaisir avec eux.

Früchtl a déclaré que c’était un “privilège” de se développer aux côtés de Manuel Neuer.

“Je suis très heureux d’avoir pu prolonger mon contrat au FC Bayern et de profiter de la confiance du FC Bayern. C’est un privilège pour un jeune gardien et cela me donne envie de m’entraîner aux côtés de Manuel Neuer. J’ai ici les meilleures opportunités de me développer davantage », a déclaré Früchtl.

Quant à Tillman, le jeune est content d’avoir une certaine stabilité.

« Je tiens à remercier le FC Bayern pour la confiance qu’il m’a accordée et je suis ravi de pouvoir faire partie de l’équipe licenciée. Mon objectif est de m’établir au plus haut niveau. Je donnerai tout pour cela », a déclaré Tillman.