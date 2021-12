Le Bayern Munich entre en vacances d’hiver avec neuf points d’avance après l’effondrement du Borussia Dortmund

Lorsque le Bayern Munich s’est rendu au Westfalenstadion le 4 décembre, il détenait une avance d’un point au classement sur les rivaux de Der Klassiker, le Borussia Dortmund. À la fin de ce match, le Bayern avait quatre points d’avance, 34 contre 30. Maintenant, alors que la Bundesliga se dirige vers la pause hivernale, le Bayern a étendu son avance à un énorme écart de neuf points, 43 à 34 points.

Le Bayern a terminé 2021 avec une victoire acharnée contre Mayence (2-1) avant de faire exploser à la fois Stuttgart (5-0) et Wolfsburg (4-0). D’un autre côté, Dortmund a couronné son Hinrunde avec une défaite en deuxième mi-temps contre le Hertha Berlin après avoir fait match nul contre Bochum et battu Greuther Fürth.

Vous ne pouvez pas gagner la Bundesliga dans le Hinrunde, mais vous pouvez le perdre. Et, il est très possible que les trois derniers matches de Dortmund en décembre aient mis fin à leurs espoirs de vraiment pousser le Bayern pour le titre de champion.

La course de Bundesliga est-elle terminée et dépoussiérée ? Non, mais entrer en janvier avec une avance de neuf points en tête du classement est un grand coup de pouce pour Julian Nagelsmann alors qu’il cherche à remporter son premier trophée de Bundesliga et le dixième d’affilée du Bayern.

C’est le Bayern à perdre maintenant.