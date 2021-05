Le Bayern Munich entrera dans le camp d’entraînement de quarantaine pour la dernière partie de la saison

Alors que la saison 2020/2021 tire à sa fin, la Bundesliga entrera dans une quarantaine en deux étapes à partir d’aujourd’hui, qui durera les trois derniers jours de la saison.

Pour le Bayern Munich et les autres clubs de Bundesliga, la première étape de leur quarantaine limitera les déplacements des joueurs et du personnel vers les terrains d’entraînement et les stades uniquement lorsqu’ils quittent leur domicile, afin de minimiser le risque d’infection. Même si la fin de la saison n’est que dans quelques semaines, COVID-19 reste une menace très tangible – ne cherchez pas plus loin que Hertha BSC, qui a été contraint d’abandonner tous les matches pendant trois semaines et doit maintenant faire face à un calendrier exténuant de cinq matchs en douze. journées.

Le LDF a déclaré que les mesures de quarantaine servent à «sécuriser en outre la mise en œuvre des opérations de jeu – en particulier en tenant compte de la pression sur les délais en raison du prochain Championnat d’Europe (Euro 2020).»

Le Bayern fait actuellement une courte pause après l’entraînement, alors que Hansi Flick a donné à ses joueurs le week-end de congé. Les préparatifs du match décisif contre le Borussia Mönchengladbach commenceront mardi avec la première étape de quarantaine. Le Bayern remportera le titre de Bundesliga avec une victoire sur Gladbach, ou si le RB Leipzig perd contre le Borussia Dortmund lors de son propre match serré, qui débutera quelques heures avant le match du Bayern.

Si le Bayern réussit à défendre son titre ce week-end à venir, la prochaine étape de la quarantaine sera plus ou moins des vacances pour l’équipe. La deuxième étape, qui débutera le 12 mai, comprend un camp d’entraînement de dix jours à la quarantaine dans l’Achental Resort à Grassau, à seulement une heure de Munich. Le complexe dispose d’un hôtel de luxe, d’un terrain de golf et d’un magnifique décor alpin dans lequel l’équipe peut se détendre. Ce n’est certainement pas le pire endroit où passer dix jours, surtout si vous êtes un amateur de golf comme Thomas Muller ou Niklas Sule.

Naturellement, les déplacements de l’équipe seront limités à la station et au terrain d’entraînement, autres que les deux stades vers lesquels l’équipe se déplacera pendant ce temps. Le Bayern se rend à Fribourg pour son avant-dernier match et son dernier déplacement à l’extérieur de la saison, avant de terminer par un match à domicile contre Augsbourg.

Espérons que l’équipe s’amusera (?) À la station en tant que championne de Bundesliga, sans aucune pression! Eh bien, à part le record de buts de Robert Lewandowski, bien sûr.