Le Bayern Munich envisage-t-il l’arrière droit de Sassuolo? – Le football bavarois fonctionne

Selon Sky Sport, le Bayern Munich pourrait ne pas seulement cibler les trois arrières droits du FC Barcelone. Les Bavarois pourraient avoir les yeux rivés sur Mert Müldür de Sassuolo :

L’un des joueurs à surveiller au FC Bayern, selon les experts de Sky Transfer, est Mert Müldür. Le Turc né à Vienne est actuellement sous contrat avec l’US Sassuolo en Italie, a 22 ans et a joué pour la dernière fois pour l’équipe nationale turque à l’EURO 2020.

“Quelqu’un avec une bonne anticipation, qui est très fort dans un duel, frappe beaucoup de centres et dribble bien”, a déclaré Behrenbeck (expert Sky Transfer) à propos de l’arrière droit entraîné, qui peut également être déployé à gauche. Ses duels défensifs et aériens sont encore à améliorer. “Un joueur intéressant”, a déclaré Behrenbeck. L’Arsenal FC et les clubs espagnols sont également déjà intéressés. “Le Bayern a posé des questions sur lui, mais il n’y a pas eu de négociations concrètes jusqu’à présent”, explique l’expert de Sky Transfer.