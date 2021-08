Le Bayern Munich est électrique… littéralement – Bavarian Football Works

Selon un communiqué du site Web du club, le Bayern Munich et Audi “accélèrent l’électrification des champions allemands”.

Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, 15 joueurs du Bayern Munich vont rouler régulièrement avec de nouvelles roues électriques gracieuseté d’Audi (n’hésitez pas à envoyer un modèle à ce blogueur également):

À l’avenir, 15 joueurs et officiels du Bayern utiliseront les modèles premium entièrement électriques Audi e-tron GT* ou Audi RS e-tron GT* comme voitures de société. La remise officielle des voitures électriques sportives a eu lieu au centre d’expérience de conduite Audi à Neuburg an der Donau.

Andreas Jung, membre du conseil d’administration du Bayern Munich, a déclaré qu’il s’agissait d’un autre exemple de l’engagement du club envers la communauté.

“Le FC Bayern défend une approche responsable de l’environnement et de la mobilité”, a déclaré Jung. « Ensemble avec Audi, nous voulons inspirer les gens à faire plus pour protéger le climat, à travers des exemples positifs de transformation réussie. L’électrification de notre flotte avec l’Audi e-tron* et l’équipement de notre terrain d’entraînement et de l’Allianz Arena en bornes de recharge en sont de beaux exemples. Nous sommes fiers d’avoir un actionnaire comme Audi, qui allie parfaitement sportivité, innovation et durabilité.

Leroy Sané, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Julian Nagelsmann et Robert Lewandowski faisaient partie du personnel qui a participé aux cérémonies aujourd’hui, observant de près les voitures. Voici quelques citations des participants :

« La puissance de l’Audi RS e-tron GT est passionnante », a déclaré l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann. “La conduite électrique est l’avenir de la mobilité”, a ajouté un Sané impressionné en parlant de “la douceur avec laquelle l’Audi RS e-tron GT file dans les virages”.

Henrik Wenders, responsable de la marque Audi, a déclaré que son entreprise et le Bayern Munich partagent de nombreux traits.

« Lorsque l’imagination et la passion se rencontrent, cela crée un grand succès. C’est aussi vrai pour notre partenaire le FC Bayern que pour Audi. L’Audi e-tron GT et l’Audi RS e-tron GT démontrent des performances intelligentes dans leur forme la plus pure », a déclaré Wenders. « Ces modèles façonnent déjà la marque Audi pour l’avenir. Il est donc évident que ces ambassadeurs de la marque forment une unité avec les ambassadeurs de la marque FC Bayern et nous montrons comment nous vivons Vorsprung ensemble.