Le Bayern Munich est fier de la saison de Ligue des champions de Frauen

Le Bayern Munich Frauen a été évincé par Chelsea par la Ligue des champions féminine de l’UEFA, mais l’aiguillon de cette défaite n’a pas été suffisant pour empêcher les hauts dirigeants du club d’apprécier les réalisations de l’équipe.

“Je tiens à féliciter notre équipe féminine dirigée par l’entraîneur Jens Scheuer et la direction sportive de Karin Danner et Bianca Rech pour leur belle saison de Ligue des champions et la grande bataille en demi-finale contre Chelsea”, a déclaré le président du Bayern Munich, Herbert Hainer. (tel que capturé par FCBayern.com). «Atteindre le top quatre en Europe est un grand succès et nous avons également une saison exceptionnelle en Bundesliga en tant que leaders du championnat. Notre objectif avec nos joueuses est d’être au sommet en Europe et numéro un en Allemagne. Nous faisons de grands pas vers cet objectif. Cette équipe continuera à divertir et, comme nos équipes masculines et l’équipe de basket-ball du FC Bayern, sera une pièce maîtresse importante de notre club. Le FC Bayern a également le pouvoir des femmes.

Les Frauen du Bayern Munich n’ont rien à pendre pendant cette saison formidable.Photo de Marc Atkins / .

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, était également fier de la formidable performance globale de Frauen en Ligue des champions.

«Le FC Bayern est très fier de notre équipe féminine de football après sa belle performance en demi-finale de la Ligue des champions. Nous sommes convaincus que cette équipe continuera ses grandes avancées ces dernières années et s’établira fermement dans le football européen de haut niveau », a déclaré Rummenigge. «Atteindre les demi-finales a été une grande réussite, que nous n’avons réussie que deux fois – et nous sommes tous convaincus que nous continuerons à avoir un excellent palmarès. Nous devons maintenant nous concentrer sur notre grand objectif, le titre de champion.

Les Frauen ont une fiche de 28-0-2 dans toutes les compétitions cette saison.