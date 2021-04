Le Bayern Munich est-il toujours intéressé par Max Aarons de Norwich City?

Lors du dernier mercato, le Bayern Munich avait montré un certain intérêt pour Max Aarons de Norwich City. Ils étaient à la recherche d’un arrière droit et Sergino Dest était également poursuivi, mais, bien sûr, il a fini par choisir Barcelone plutôt que le Bayern. En fin de compte, le Bayern a dû se contenter de la signature de Bouna Sarr juste avant la date limite de transfert.

Selon un nouveau rapport de Sport Bild, le Bayern pourrait toujours être intéressé à amener Aarons à Munich. Norwich City vient de décrocher une promotion en Premier League après avoir été reléguée la saison dernière. Aarons a été un élément régulier à l’arrière droit pour l’équipe de Daniel Farke et il n’a raté qu’un seul match dans le championnat cette saison, uniquement parce qu’il était en mission internationale avec les U-21 de l’Angleterre. Au total, il a fait 44 apparitions dans toutes les compétitions pour les Canaries cette saison et est sur le radar pour une poignée de clubs, y compris le Bayern.

Max Aarons pourrait être disponible, mais le Bayern Munich aura-t-il la marge de manœuvre budgétaire pour un déménagement? Photo de Joe Giddens / PA Images via .

Plus important encore, Aarons a reçu le feu vert pour quitter Norwich cet été par le front office et la propriété du club. Le club est bien conscient qu’il existe une poignée de prétendants prêts à payer une somme décente pour acquérir ses services. Le seul obstacle potentiel pour le Bayern, ou quel que soit le club d’achat, est que son contrat actuel avec Norwich court jusqu’en 2024 et qu’il coûterait donc probablement environ 35 millions d’euros. Les frais à eux seuls pourraient très bien dissuader le Bayern du joueur de 21 ans, qui a été une soi-disant «équipe fantôme» du Bayern de cibles de transfert.

Il est également rapporté qu’Everton, West Ham United, l’AS Roma et le FC Barcelone s’intéressent à Aarons et surveillent sa situation en ce moment. Pour le Bayern, ses honoraires sont peut-être bien trop élevés, mais les performances de Sarr cette saison n’ont pas vraiment suggéré que le Bayern a trouvé un remplaçant viable pour Benjamin Pavard à l’arrière droit, même avec le fait que Niklas Süle peut également y jouer, si besoin. Cependant, Süle n’a toujours pas encore entamé de négociations contractuelles au Bayern et Chelsea tient à le signer. Il coûterait environ 30 à 40 millions d’euros, ce qui libérerait potentiellement des fonds pour que le Bayern réinvestisse dans sa ligne défensive.