Le Bayern Munich est juste assez original pour faire quelque chose de spécial cette saison

L’arc narratif de n’importe quelle saison présente de nombreux hauts et bas pour n’importe quel club de football.

Les blessures, les maladies, les controverses, le mécontentement des joueurs, les succès individuels massifs et bien plus encore peuvent tous jouer un rôle dans la narration de l’histoire d’une équipe. Pour le Bayern Munch lors de la saison 2021/22, les chapitres écrits en première mi-temps pourraient présager de grandes choses d’ici la fin de cette campagne.

La première saison de Julian Nagelsmann à la tête de Hansi Flick n’a pas toujours été fluide, mais elle a été impitoyablement efficace.

Juliaan Nagelsmann a fait une transition assez fluide vers les lumières vives de Bavière.Photo d’Alexander Hassenstein/.

Le plus gros faux pas du Hinrunde a été la défaite inattendue – et embarrassante – 5-0 aux mains du Borussia Mönchengladbach. Même après ce match, le Bayern Munich a simplement haussé les épaules et est passé à autre chose.

Il n’y avait pas de querelles, pas de fuites dans les vestiaires, juste un sentiment général de « (Bleep) arrive, nous irons mieux ».

Il y a une certaine confiance et ce qui semble être une résilience intrinsèque au sein de ce groupe. Lorsqu’un joueur se débat, un autre est presque toujours là pour prendre le relais. Autrefois trop dépendante de Robert Lewandowski pour être la principale source d’attaque, la version 2021/22 du Bayern Munich a apparemment une multitude de joueurs tous capables de sauter pour un doublé à chaque match.

Pour être clair, l’équipe 2021/22 n’est pas aussi fluide que la version Pep Guardiola et pas aussi offensivement implacable que l’itération de Flick – mais il y a suffisamment de créativité et d’ingéniosité pour déséquilibrer l’opposition.

Souvent confus et dépassés par la formation hybride de Nagelsmann, les adversaires du Bayern Munich finissent presque toujours par céder à la pression – et une fois que cela se produit, les Bavarois prennent souvent complètement le dessus.

Joshua Kimmich était au cœur de la plus grande controverse à laquelle le Bayern Munich a été confronté cette saison … et cela a été géré avant qu’il ne devienne une distraction. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Soyons clairs, il ne s’agit pas d’une équipe classique du Bayern Munich malgré de nombreuses pièces qui auraient pu s’intégrer dans le cadre d’une équipe entraînée par Jupp Heynckes ou Flick. Alphonso Davies est plus un ailier supplémentaire ou un arrière qu’un arrière gauche. Leroy Sane joue plus que jamais au centre (et a été fantastique). Benjamin Pavard fonctionne souvent comme un autre défenseur central alors qu’il est répertorié comme arrière droit sur la feuille de composition. Bien que cela ait apparemment créé une congestion dans la surface du Bayern Munich, cela a également provoqué la panique et la confusion pour l’opposition.

La ligne de fond, bien que parfois imprudemment élevée, a trouvé un moyen d’atténuer les contre-attaques (pour la plupart) grâce à une meilleure communication et à la présence du troisième défenseur central susmentionné.

Nagelsmann, qui est simplement devenu une extension de toutes les qualités fantastiques de Flick en matière de renforcement d’équipe, a également fait du changement d’entraîneur une transition transparente. De plus, le Bayern Munich est dirigé sur le terrain par Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich et Manuel Neuer – un quatuor de joueurs très respectés qui savent déjà et comprennent ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau.

À l’heure actuelle… il peut y avoir des faiblesses tactiques ou humaines, mais pas assez pour faire dérailler ce qui pourrait être une campagne historique. Si cette équipe finit par perdre, ce sera parce qu’elle n’était tout simplement pas la meilleure équipe ce jour-là.

Et tandis que les fans, les experts (y compris les blogueurs!)

Si tout cela se traduit par un autre titre de Bundesliga – et peut-être même une couronne de Ligue des champions – personne ne se plaindra de l’un de ces petits reproches que nous avons vus surgir au cours des trois derniers mois et demi.

Et si le Bayern Munich parvient d’une manière ou d’une autre à s’effondrer et à s’effondrer… eh bien, (bip) se produit.