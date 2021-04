Le Bayern Munich est prêt à offrir un énorme contrat à la star de Tottenham, Heung-Min Son

Le Bayern Munich vise un déménagement pour la star de Tottenham Heung-Min Son, selon les rapports.

L’attaquant sud-coréen a marqué 18 buts et enregistré 16 passes décisives en 41 matches cette saison.

Jose Mourinho pourrait avoir du mal à garder Son à Tottenham au cours des 12 prochains mois

Les discussions sur un nouveau contrat avec les Spurs auraient été bloquées avec deux ans à gauche sur son contrat actuel.

Et Football Insider affirme que le Bayern Munich se prépare à offrir à Son plus de 200000 £ par semaine sur un accord de cinq ans pour revenir en Bundesliga.

Son a connu cinq années de succès avec Hambourg et Bayer Leverkusen en Allemagne, avant de rejoindre Tottenham pour 22 millions de livres sterling en 2015.

Le rapport ajoute que le Bayern Munich pourrait attendre l’été prochain pour tenter de signer le joueur de 28 ans, car il ne lui resterait qu’un an de plus sur son contrat.

Son pourrait forcer un déménagement cet été, cependant, si Tottenham passe une autre année sans argenterie et ne parvient pas à terminer dans le top quatre.

Son fils est actuellement mis à l’écart avec une blessure aux ischio-jambiers

Les Spurs ont été éliminés de la Ligue Europa par le Dinamo Zagreb le mois dernier, mais ont une chance de mettre fin à leur sécheresse de 13 ans en affrontant Man City en finale de la Coupe Carabao dans trois semaines.

Pendant ce temps, les hommes de Jose Mourinho ont trois points de retard sur Chelsea, quatrième au classement de la Premier League.

Son a refusé de discuter de son avenir à Tottenham lors d’une conférence de presse en février.

Il a déclaré: «C’est un peu injuste de parler d’un nouveau contrat pour le moment, je suis concentré sur les matchs et mon équipe et c’est la chose la plus importante pour le moment.

«Je suis heureux d’être ici et je travaille dur en tant que joueur et en équipe.»