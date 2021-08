Le Bayern Munich est sur le point de conclure un accord de prêt avec Anderlecht pour Joshua Zirkzee

Selon les informations de Florian Plettenberg de Sport1 et de Pieter-Jan Calcoen de HLN, les négociations entre le Bayern Munich et le RSC Anderlecht pour un accord de prêt pour Joshua Zirkzee se sont accélérées. Il semble enfin que l’attaquant va quitter le Bayern cet été avec un prêt qui n’aura pas d’option d’achat permanente dans le contrat. Il ne s’est pas exactement couvert de gloire lors des préparatifs de pré-saison du Bayern, mais même s’il l’avait fait, on ne sait pas à quel point Julian Nagelsmann prévoyait de l’utiliser avec Robert Lewandowski et Eric Maxim Choupo-Moting également à sa disposition.

Zirkzee n’était pas dans l’équipe du Bayern pour la défaite 3-0 en amical contre le SSC Napoli samedi, car on présume que cela était dû aux négociations avec Anderlecht dans les coulisses. Oliver Kahn avait pratiquement confirmé le sort de Zirkzee avant le coup d’envoi amical. “Nous y pensons, le joueur aussi – ce qui est le mieux pour lui”, avait déclaré Kahn lorsqu’il avait été interrogé sur l’avenir de Zirkzee (FCBInside). Pourtant, rien n’a encore été officiellement confirmé par l’un ou l’autre club, malgré tout ce qui est écrit sur le mur.

Pour Zirkzee, si et quand un accord final est trouvé entre le Bayern et Anderlecht, il devra espérer qu’il s’en sortira bien mieux que lors de son prêt avec Parme en Serie A. Au Bayern, il était dans une situation un peu délicate. ayant dépassé les réserves, mais trouvant toujours des chances dans la première équipe difficiles à trouver en dehors de sa brève période de forme à l’hiver de la saison 2019/2020 sous Hansi Flick. A Anderlecht, il aura des opportunités décentes dans la première équipe et pourra également faire l’expérience du football de l’UEFA Conference League, étant donné qu’Anderlecht manque les qualifications pour les Champions et la Ligue Europa.

Le Bayern espère pouvoir conclure un accord avec Anderlecht d’ici cette semaine, ce qui signifie que Nagelsmann devra probablement se préparer pour Bremer SV au premier tour DFB-Pokal sans lui. Sinon, s’il devait rester, ce match serait une opportunité parfaite pour lui, d’autant plus qu’il n’a pas vraiment marqué Nagelsmann jusqu’à présent lors des matchs amicaux de pré-saison.