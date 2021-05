Le Bayern Munich et la DFB se battent pour Holger Broich et Danny Röhl

Bien que cela n’ait pu être qu’une inévitabilité, Hansi Flick a été officiellement annoncé comme le successeur de Joachim Low en tant que manager de l’équipe nationale allemande après les championnats d’Europe de cet été hier.

On savait que cela allait arriver, mais Flick a mis un stylo sur papier pour la DFB hier, ce qui l’a officialisé. Julian Nagelsmann le remplacera en tant que manager du Bayern Munich à partir du 1er juillet, quittant le RB Leipzig et il y a eu en conséquence un mouvement de personnel important parmi le personnel d’entraîneurs du Bayern. Miroslav Klose et Hermann Gerland quitteront également le club et il y a maintenant un peu de duel entre le Bayern et la DFB pour le responsable du fitness et scientifique en chef du Bayern, le professeur Holger Broich. Le directeur adjoint du Bayern Danny Röhl est également recherché par Flick et la DFB (Az).

Per Az, Nagelsmann a déjà eu des conversations avec Broich et échangé des idées, indiquant qu’il n’y a pas de départ en vue, mais Flick tient à l’amener à la DFB, avec Danny Röhl. Le contrat de Broich avec le Bayern est basé sur une base indéterminée et il est avec le club depuis 2014 après avoir servi sous Jupp Heynckes au Bayer Leverkusen de 2003 à 2014. Heynckes a décrit un jour Broich comme «qui vaut de l’or, l’un de mes employés les plus importants».

En tant qu’instructeur de conditionnement physique en chef du club, il a également été comiquement crédité d’avoir aidé l’incroyable transformation de Leon Goretzka pendant le pic des verrouillages en Allemagne lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté pour la première fois. Le milieu de terrain avait mis une quantité considérable de muscle pendant le temps loin de Sabener Strasse. Pour Broich, il pourrait y avoir de grandes possibilités à la DFB, mais son contrat au Bayern est un point de levier pour Nagelsmann et l’entreprise. Cela pourrait être dû au fait que Nagelsmann a pu le convaincre de rester ou non à la fin.

La situation de Röhl est un peu plus compliquée que celle de Broich. Il est recherché par Hasan Salihamidzic et Nagelsmann, mais aussi Flick et Oliver Bierhoff. Pour son cas, la décision lui appartiendra essentiellement en fonction de la volonté des deux camps. Il a beaucoup d’expérience en tant qu’entraîneur adjoint avec son passage au Bayern, à Southampton en Premier League et au RB Leipzig. Il est un candidat fort pour être assistant de l’équipe nationale allemande. S’adressant récemment à kicker, il avait dit que toutes les options étaient sur la table à ce stade; «Tout est ouvert. Les deux côtés envoient des signaux positifs. »

Photo de MUSTAFA ABUMUNES / . via .