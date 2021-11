Le Bayern Munich et le Real Madrid mènent la course pour Antonio Rudiger de Chelsea – rapport

Le défenseur central de Chelsea, Antonio Rudiger, semble être sur le point de quitter le club londonien. L’arrière central allemand n’a pas signé de prolongation de contrat avec Chelsea et son contrat expire l’été prochain. Dans ce contexte, le Real Madrid et le Bayern Munich sont intéressés par la signature de Rudiger en tant qu’agent libre et seraient actuellement en tête de la course pour le défenseur, selon un rapport de MARCA.

Rudiger exigerait un contrat de 12 millions d’euros par an et bien que le Real Madrid ne sache pas s’il vaut autant ou non, le Bayern est prêt à lui offrir cet accord, selon ce même rapport.

Même si David Alaba et Eder Militao ont réalisé de solides performances au centre de la ligne défensive du Real Madrid cette saison, la présence de Rudiger pourrait être utile alors que Los Blancos tentent de s’améliorer défensivement.

Rudiger a 28 ans et si l’intérêt du Bayern est réel, il pourrait très bien être intéressé à faire son retour dans son pays d’origine après avoir réussi à Londres. Même s’il est un candidat intrigant pour le Real Madrid, les Blancos devraient se concentrer sur d’autres cibles de transfert l’été prochain, ce qui signifie qu’ils pourraient ne pas être disposés à engager ce genre d’argent pour le défenseur allemand.