Le Bayern Munich était-il secrètement impliqué dans le transfert de Ricardo Pepi à Augsbourg ?

Avec la fenêtre de transfert à peine ouverte ici en Allemagne, l’un des premiers grands mouvements de l’hiver a déjà été fait. Le jeune de l’USMNT Ricardo Pepi a officiellement été transféré du FC Dallas à Augsbourg. Bien qu’il soit lié à des clubs comme le Bayern Munich et le VfL Wolfsburg, Augsbourg a pris la mesure sans précédent de battre son record de frais de transfert pour le joueur de 18 ans.

L’étrangeté de cette décision n’est pas passée inaperçue des fans et des médias. Comment Augsbourg, une équipe relativement petite de la Bundesliga, s’est-elle offerte une star très recherchée comme Pepi ? Les frais de transfert seraient de l’ordre de 20 millions de dollars plus les add-ons, ce qui en fait le joueur MLS local le plus cher de tous les temps. Ce serait une dépense importante pour presque tous les clubs, sans parler d’Augsbourg, en pleine pandémie.

Alors que se passe-t-il? Eh bien, à peu près immédiatement, des rumeurs ont commencé à lier le Bayern Munich au transfert. L’essentiel va comme ceci:

Le Bayern Munich a un partenariat avec le FC Dallas et a l’habitude de recruter des talents de la MLS. Le Bayern est après Pepi depuis longtemps, étant lié avec lui depuis des mois maintenant. Avec Robert Lewandowski dans l’équipe, cependant, le Bayern n’a pas pu trouver de place pour Pepi dans l’équipe première. Si Pepi était allé à Wolfsburg ou dans un autre club de Bundesliga, il serait peut-être devenu hors de portée à l’avenir après la hausse de son prix. Le Bayern a donc aidé Augsbourg à financer le transfert comme il l’a fait avec le transfert de Serge Gnabry du Werder Brême il y a quatre ans. Pepi peut maintenant se développer à Augsbourg où le Bayern peut garder un œil sur lui, et ils peuvent l’avoir lorsque Lewandowski aura enfin terminé.

Cette théorie est devenue assez populaire sur les réseaux sociaux, notamment parce qu’elle explique l’intérêt soudain d’Augsbourg pour Pepi et comment ils ont pu se permettre le transfert. Cependant, le journaliste de Bild Tobias Altschaffl verse de l’eau froide sur la théorie avec ce tweet :

Da die Gerüchte direkt aufkamen: der FC Bayern hat keine Beteiligung an Augsburg-Transfer Pepi, wie es beispielsweise einst bei Gnabry/Werder der Fall war. – Tobi Altschäffl (@altobell13) 2 janvier 2022

Depuis que les rumeurs sont montées tout de suite : le FC Bayern n’a aucune implication dans Augsbourg-Transfert Pepi, comme ce fut le cas autrefois avec Gnabry/Werder, par exemple.

Altschaffl a également expliqué pourquoi le Bayern n’a pas choisi Pepi :

Bayern war an Pepi interessiert, der bereits am Campus vorspielte und im Januar 2021 wieder kommen sollte (abgesagt wegen Corona). Ein Transfer in dieser Größenordnung war beim aktuellen Sparkurs kein Thema, da Pepi derzeit keine Chance auf regelmäßige Profi-Einsätze gehabt hätte – Tobi Altschäffl (@altobell13) 2 janvier 2022

Le Bayern était intéressé par Pepi, qui jouait déjà sur le campus et aurait dû revenir en janvier 2021 (annulé en raison de Corona). Un transfert de cette ampleur n’était pas un problème avec le cours d’austérité actuel, car Pepi n’aurait pas eu la chance d’affectations professionnelles régulières pour le moment.

Dans ce cas, nous sommes enclins à croire Bild. Lorsque Gnabry a été transféré d’Arsenal à Brême, à peu près tout le monde dans les médias savait que le Bayern était impliqué. Même Arsène Wenger a dit qu’il pensait que les Bavarois y étaient pour quelque chose. Il n’y a pas un tel bruit cette fois, nous pouvons donc l’exclure en toute sécurité.

Mais alors, où Augsbourg a-t-il obtenu l’argent pour le transfert ? Eh bien, Derek Rae a peut-être une explication :

L’autre fond que les fans doivent savoir est qu’Augsbourg a un investisseur américain du nom de David Blitzer (Bolt International Holdings.) Cependant, son arrivée était un peu mystérieuse en termes d’annonce et considérée de manière légèrement suspecte par une partie du support d’Augsbourg. – Derek Rae (@RaeComm) 2 janvier 2022

Il se pourrait qu’un investisseur américain ait injecté de l’argent dans le club pour obtenir plus de visibilité pour Augsbourg. Si le transfert a été financé par le propriétaire, alors tout est très simple. Les clubs de Bundesliga sont autorisés à avoir de tels investisseurs même avec la règle des 50+1 – Hoffenheim en est un exemple, financé par le milliardaire Dietmar Hopp.

Alors voilà, une explication sur la façon dont Augsbourg pourrait acheter Ricardo Pepi sans un grand complot impliquant le Bayern. Certains fans de football doivent apprendre que le Bayern ne dirige pas la Bundesliga comme un marionnettiste.