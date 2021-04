Le Bayern Munich explique pourquoi il a dit non à la Super League européenne alors que les géants de la Bundesliga saluent la Ligue des champions comme “ la meilleure compétition de clubs au monde ”

Le Bayern Munich a réitéré sa volonté de NE PAS participer à la controversée Super League européenne.

La nouvelle du tournoi d’échappée est apparue dimanche, avec 12 clubs européens qui devraient être impliqués, cependant, le Bayern est l’équipe la plus en vue absente de cette liste.

Aucun club allemand ne s’est inscrit pour la Super League européenne

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham se sont inscrits aux côtés des clubs espagnols du Real Madrid, de l’Atletico Madrid et de Barcelone, ainsi que de la Juventus italienne, de l’AC Milan et de l’Inter Milan.

Il est entendu que 15 équipes pourraient rejoindre la ligue séparatiste, cependant, le Borussia Dortmund, rival du Bayern et de la Bundesliga, a publié lundi des déclarations exprimant leur opposition à la Super League. On ne s’attend pas à ce que son compatriote RB Leipzig rejoigne non plus.

Le Bayern, six fois champion d’Europe et actuel détenteur de la Ligue des champions, a renforcé sa position, le PDG du club Karl-Heinz Rummenigge et le président Herbert Hainer ayant publié une déclaration commune mardi.

Hainer a déclaré: «Nos membres et fans rejettent une Super League.

Le Bayern Munich a remporté la Ligue des champions la saison dernière et sa décision de ne pas rejoindre la Super League est un coup dur pour la “ douzaine sale ”

«En tant que FC Bayern, notre souhait et notre objectif sont que les clubs européens vivent la merveilleuse et émouvante compétition qu’est la Ligue des champions et la développent avec l’UEFA.

«Le FC Bayern dit non à la Super League.»

Rummenigge a ajouté: «Au nom du conseil d’administration, je tiens à préciser explicitement que le FC Bayern ne participera pas à la Super League.

«Le FC Bayern est solidaire de la Bundesliga. Cela a toujours été et c’est un grand plaisir pour nous de pouvoir jouer et représenter l’Allemagne en Ligue des champions.

«Nous nous souvenons tous avec émotion de notre victoire en Ligue des champions 2020 à Lisbonne – vous n’oubliez pas un moment aussi joyeux. Pour le FC Bayern, la Ligue des champions est la meilleure compétition de clubs au monde. »

L’UEFA et la FIFA ont menacé que tous les clubs et joueurs qui participent à la Super League soient bannis des compétitions européennes des clubs ainsi que du football international, cependant, le président de la Super League, Florentino Perez, a déclaré que les organes directeurs n’étaient pas compétents pour le faire. .