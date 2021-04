Le Bayern Munich face à une refonte de sa composition?

Selon un rapport de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), le manager du Bayern Munich, Hansi Flick, ne s’engagerait pas dans des discussions publiques sur une refonte potentielle de la liste de l’équipe.

Plutôt que d’attiser des incendies dans les médias, Flick a donné une réponse appropriée et vanille qui a empêché tout type de tempête de feu d’émerger:

BILD a demandé à Hansi Flick après le match de la nuit dernière si le Bayern avait besoin d’un bouleversement majeur de son équipe cet été. Flick a déclaré: “Ce sont des choses dont nous discuterons en interne” [Bild] – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 14 avril 2021

Il y aura sûrement de multiples discussions concernant l’avenir de la liste sur la base de ce que nous savons déjà. Avec David Alaba, Jerome Boateng et Angelo Stiller confirmés quitter le club et l’avenir de Javi Martinez, Corentin Tolisso, Fiete Arp, Ron-Thorben Hoffman et Alexander Nübel, tous liés à des transferts ou des prêts, les Bavarois devront peut-être examiner comment compléter au mieux la liste. En outre, Tiago Dantas (fin de prêt) pourrait également quitter la Säbener Straße.

L’arrière central Dayot Upamecano est confirmé comme signature pour la saison prochaine, tandis que l’arrière latéral du Reading FC Omar Richards serait également conclu. Sinon, le Bayern Munich a quelques prêts clés qui devraient revenir à Chris Richards, Christian Früchtl, Joshua Zirkzee et Adrian Fein. De plus, Michaël Cuisance pourrait éventuellement retrouver son chemin en Allemagne après un prêt avec l’Olympique de Marseille.

Il y aura sans aucun doute des mouvements, mais qui entre et qui sort reste à voir.