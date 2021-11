Le Bayern Munich fait match nul avec Carl Zeiss Jena en quarts de finale du DFB Pokal Frauen

Le Bayern Munich a été tiré contre Carl Zeiss Jena en quarts de finale du DFB Pokal Frauen. Les quarts de finale se joueront les 1er et 2 mars 2022. Le tirage au sort a eu lieu samedi et a été complété par l’ancienne joueuse du Bayern Verena Schweers et l’entraîneur de l’équipe nationale d’Allemagne Martina Voss-Tecklenburg.

En huitièmes de finale, le Bayern a battu l’Eintracht Frankfurt 4-2 et Jena a battu le Karlsruher SC 3-1. Le Bayern et Jena ont joué la saison dernière au deuxième tour de la DFB Pokal Frauen, et les Bavarois ont gagné 2-0.

Le Bayern sera le favori du match. Actuellement, les Bavarois ont 16 points d’avance sur Jena au classement de la Frauen Bundesliga. Jens Scheuer sera ravi que son équipe ait évité un match avec ses homologues de la Bundesliga Wolfsburg, Bayer Leverkusen et Turbine Potsdam.

Les trois autres matchs sont Wolfsburg contre SC Sand, SGS Essen contre Bayer Leverkusen et Henstedt Ulzburg contre Turbine Potsdam.

Quarts de finale

Carl Zeiss Iéna contre Bayern Munich

Wolfsburg contre SC Sand

SGS Essen contre Bayer Leverkusen

Henstedt Ulzburg contre Turbine Potsdam