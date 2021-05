Le Bayern Munich fait officiellement ses adieux à Douglas Costa et Tiago Dantas

Le Bayern Munich a officiellement dit au revoir à Douglas Costa et à Tiago Dantas, car les deux joueurs retourneront dans leurs clubs parents.

Pour Costa, cependant, cet arrêt à la Juventus pourrait consister à simplement rassembler ses affaires, car il serait déjà de retour au Brésil en train de se préparer à jouer pour Gremio. Dantas, quant à lui, retournera à Benfica, où il poursuivra sa quête pour faire partie de la première équipe du club:

Douglas Costa et Tiago Dantas quittent le FC Bayern. Les champions allemands et Costa ont accepté de résilier son contrat avant sa date d’expiration initiale, et ils sont également parvenus à un accord avec Dantas pour que son accord de prêt avec le groupe de Lisbonne Benfica ne soit pas prolongé.