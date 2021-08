Le Bayern Munich fait preuve de créativité à la poursuite d’Amine Adli

Le Bayern Munich ferait preuve de créativité dans son offre à Toulouse pour l’ailier Amine Adli.

Avec un prix demandé avoisinant les 10 millions d’euros, Toulouse semble prêt à déplacer Adli, mais le Bayern Munich semble réticent à payer autant. Cela ne devrait pas surprendre alors que les Bavarois auraient hésité à payer 18 millions d’euros (en ce moment) pour le milieu de terrain de classe mondiale du RB Leipzig, Marcel Sabitzer. Plusieurs rapports indiquent que le Bayern Munich veut vendre des joueurs existants pour financer un déménagement pour Sabitzer.

Maintenant, le Bayern Munich veut essayer de faire de son accord pour Adli un « accord d’échange » où les Bavarois enverraient des « talents du campus » toulousains (apparemment plus d’un) en France pour le joueur de 21 ans :

Le Bayern a tenté d’inclure les jeunes talents du Campus dans un accord d’échange pour signer Amine Adli de Toulouse. Le président du club français, Damien Comolli, a rejeté l’idée et reste ferme dans sa position, il ne veut qu’au moins 10 millions d’euros [Podcast Bayern Insider, @cfbayern] pic.twitter.com/GXpY7QBQIb – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 20 août 2021

L’intérêt supposé du Bayern Munich pour Adli est étrange. Le club a déjà beaucoup investi dans Leroy Sane, Serge Gnabry et Kingsley Coman comme les trois meilleurs ailiers du club. De plus, Jamal Musiala, qui joue comme ailier, milieu de terrain offensif ou plus profond comme milieu de terrain central, est plus que capable de jouer de longues périodes sur le flanc offensif.

C’est peut-être un moyen d’avoir un plan d’urgence au cas où Coman serait finalement vendu ou peut-être que le Bayern Munich pense qu’il a besoin de sang neuf à ce poste.