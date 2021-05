Le Bayern Munich fait un don de 150000 € pour aider les personnes touchées par le COVID-19

Le Bayern Munich a fait un don de 150000 € pour aider ceux qui ont été touchés par la pandémie de coronavirus. Le don ira à l’organisation caritative, brotZeit eV, qui œuvre pour aider les enfants dans le besoin en leur fournissant des repas.

«Nous sommes très heureux de pouvoir remettre ce don à ‘brotZeit’ avec le ministre-président bavarois Markus Söder», a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, PDG du Bayern Munich, à FCBayern.com. «Au cours de cette pandémie, ce sont les enfants qui ont le plus souffert des restrictions de contacts et d’intervention dans leur normalité habituelle. Avec cet argent, nous voulons les soutenir à l’école afin qu’ils puissent toujours commencer la matinée avec optimisme et regarder vers l’avenir.

Uschi Glas, président de «brotZeit eV», était ravi de recevoir l’aide financière du Bayern Munich.

«Avant la pandémie de coronavirus, nous avons fourni à 11 000 enfants en Allemagne un petit-déjeuner nutritif à l’école. Actuellement, nous pouvons accueillir 4 200 enfants dans 99 écoles chaque jour en vertu de règles d’hygiène strictes – c’est formidable », a déclaré Glas. «Dans les 15 domaines couverts par ‘brotZeit’, la direction du projet travaille en étroite collaboration avec les écoles du projet localement et, dès que la réglementation pandémique le permettra, il y aura à nouveau le même appel pour tous les enfants brotZeit tous les jours: Enfants, petit-déjeuner! “