Le Bayern Munich Frauen bat Fribourg 4-0 et reste parfait en Bundesliga

Le Bayern Munich semble être déterminé à répéter la victoire du titre de Frauen Bundesliga l’an dernier alors que la saison de championnat commence. Samedi, le Bayern a remporté sa troisième victoire consécutive pour ouvrir la campagne, cette fois une victoire 4-0 sur le SC Freiburg.

« C’était une victoire à domicile bien méritée aujourd’hui. La façon dont nous avons joué au football et la volonté de courir étaient également impressionnantes », a déclaré l’entraîneur-chef Jens Scheuer après le match. «Notre jeu est conçu pour obtenir le ballon tôt, puis pour obtenir les moments de commutation. L’équipe a encore fait un excellent travail aujourd’hui.

Faits saillants des matchs

Pour la deuxième fois en trois matchs pour ouvrir la saison Frauen Bundesliga, le Bayern a marqué dans les deux premières minutes. Cette fois, c’est la capitaine Lina Magull qui a fracassé un tir de loin après que Fribourg ait dégagé un corner à la deuxième minute pour donner au Bayern l’avance 1-0. À la 17e minute, Lea Schüller a porté le score à 2-0 en terminant une passe de la tête de Linda Dallmann sur un centre de Carolin Simon.

Le Bayern a continué à dominer le match en seconde période et Glódís Viggósdóttir a inscrit son premier but sous le maillot du Bayern, de la tête sur un centre de Hanna Glas. Dans les dernières minutes du match, Schüller a inscrit son quatrième but de la saison en tête de la ligue pour donner au Bayern la victoire 4-0.

Équipe

Scheuer a apporté quelques changements à l’équipe dans celui-ci avec une petite rotation, faisant entrer Lineth Beerensteyn, Viggósdóttir et Sofia Jakobsson pour Viviane Asseyi, Carina Wenninger et la blessée Klara Bühl. Ce match était le premier départ sous le maillot du Bayern pour Viggósdóttir et Jakobsson.

Saki Kumagai s’est définitivement imposée comme celle qui sera renversée parmi les défenseurs centraux bavarois. Jusqu’à présent, Scheuer a affronté six de ses défenseurs lors des trois matchs. Lorsque Marina Hegering et Kristin Demann seront en pleine forme, il sera intéressant de voir comment sa rotation s’ajustera pour tenir compte des deux joueurs.

Giulia Gwinn continue de se remettre en forme à son retour de la blessure au LCA de la saison dernière. Aujourd’hui, elle a pris vingt-deux minutes, venant en seconde période pour Beerensteyn.

Bayern XI : Benkarth – Glas (82. Rall), Kumagai, Viggósdóttir, Simon – Zadrazil (82. Wenninger) – Jakobsson (82. Asseyi), Magull (66. Lohmann), Dallmann, Beerensteyn (68. Gwinn) – Schüller

Tableau et prochain match

Les Bavarois terminent la journée toujours en tête avec 9 points, à égalité avec l’Eintracht Francfort. D’ici la fin de dimanche, Wolfsburg et Hoffenheim pourraient les rejoindre. Le Bayern, cependant, a déjà un différentiel de buts de +15 (15 points, 0 encaissé) après trois matches, il est donc peu probable qu’ils soient dépassés en raison de ce total.

La pause internationale est maintenant à nos portes pour le match féminin, et le Bayern ne reviendra pas sur le terrain avant le 25 septembre lorsqu’il affrontera Elversberg dans le DFB Pokal Frauen.