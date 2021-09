Le Bayern Munich Frauen bat le SC Sand 3-0

Le Bayern Munich a remporté son deuxième match consécutif pour ouvrir la saison de la Frauen Bundesliga, s’adjugeant une victoire 3-0 à l’extérieur du SC Sand. Les Bavarois ressemblent à nouveau à la «vraie affaire» cette saison et sont prêts à faire une forte poussée pour la gloire européenne pour la première fois de leur histoire.

Faits saillants des matchs

Klara Bühl n’a pas eu de chance de ne pas mener le Bayern 1-0 à la 14e minute, mais le poteau de but avait des idées différentes. Elle deviendrait pourtant pourvoyeuse à la 20e minute, battant le gardien de Sand et voyant le ballon se retrouver dans la trajectoire de Linda Dallmann pour mettre le Bayern devant. Bühl a été une terreur pour la ligne de fond Sand toute la journée. Elle a failli la trouver la première à la 37e minute, mais un bel arrêt l’a empêchée. Malheureusement pour Sand, Hanna Glas a dirigé le centre de Lina Magull pour son deuxième but de la saison. Bühl a pourtant trouvé son but à la 2e minute, mais Michaela Brandenburg l’a dégagé de la ligne pour garder l’avance du Bayern à seulement 2-0.

Lea Schüller a marqué un rebond à la 55e minute pour donner au Bayern une avance insurmontable de 3-0. Le Bayern a levé le pied après le troisième but et a principalement navigué pendant les 35 dernières minutes.

Équipe

Jens Scheuer a commencé la même formation de départ que la grande victoire de la semaine dernière contre le Werder Brême. Il fait cependant toujours un très bon usage du banc du Bayern, faisant venir un bon mélange de jeunes joueurs (Sydney Lohmann 21, Karólína Vilhjálmsdóttir 20), de joueurs expérimentés (Lineth Beerensteyn 24) et de vétérans (Maxi Rall 27, Sofia Jakobsson 31) .

Bayern XI : Benkarth – Glas (65. Rall), Wenninger, Kumagai, Simon – Zadrazil – Bühl (58. Beerensteyn), Magull (82. Viggósdóttir), Dallmann (65. Lohmann), Asseyi (82. Jakobsson) – Schüller

Schüller a pris le départ en faveur de Jovana Damnjanovic qui n’a pas fait partie de l’équipe de la journée pour celui-ci. Pendant ce temps, Giulia Gwinn, une collègue de retour d’une blessure au LCA, a fait le banc mais n’a pas fait le terrain.

Tableau et prochain match

Le Bayern est actuellement en tête de la Frauen Bundesliga après deux matches grâce à sa grande différence de buts de +11. Ils sont actuellement à égalité avec Wolfsburg et à la fin des matchs de dimanche, ils pourraient être à égalité avec trois autres clubs. À moins qu’un de ces clubs ne remporte une victoire massive, le Bayern entrera en tête du classement de la troisième journée.

Le prochain match des Frauen est le 11 septembre contre Fribourg.