Le Bayern Munich Frauen cherche à se remettre sur pied face à une équipe difficile de l’Olympique Lyonnais

Le Bayern Munich Frauen se bat pour sa vie en Ligue des champions féminine de l’UEFA contre l’Olympique Lyon plus tard dans la journée en Bavière (15h HNE).

Même avec le récent marasme en quelque sorte (défaites à Lyon et Wolfsburg) n’a pas perdu toute confiance.

« Les deux défaites ne diminuent en rien notre motivation, mais nous donnent plutôt un coup de pouce. Nous entrons dans le match très motivés et jouerons pour gagner », a déclaré la star du Bayern Munich Giulia Gwinn (tel que capturé par FCBayern.com).

Le manager de Frauen, Jens Scheuer, se sent également bien dans son équipe.

« Si vous voyez le match contre Wolfsburg samedi, quel que soit le résultat, c’était un autre pas dans la bonne direction, la façon dont nous voulons jouer au football contre tous les adversaires », a déclaré Scheuer. «Nous voulons être une équipe qui joue offensivement, qui approche l’adversaire plus haut et a plus de chances que l’adversaire. Nous l’avons montré contre Wolfsburg, c’était donc une étape importante. Si nous parvenons à maintenir cette performance si élevée tout le temps, je suis sûr que ce sera récompensé. »