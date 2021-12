Le Bayern Munich Frauen engage cinq joueurs clés pour des prolongations de contrat

Le Bayern Munich Frauen a fait sensation mardi en annonçant des prolongations de contrat pour cinq joueurs clés : Lina Magull, Klara Bühl, Giulia Gwinn, Laura Benkarth et Carolin Simon.

« Beaucoup de choses sont possibles avec cette équipe. Nous avons encore beaucoup de jeunes joueurs avec nous qui sont actuellement dans une phase de développement extrêmement importante. L’équipe a beaucoup de potentiel et je suis très heureux que nous ayons réussi à lier ces cinq joueurs au club et j’ai hâte de célébrer de nombreux autres succès avec cette équipe », a déclaré la directrice sportive Bianca Rech (tel que capturé par FCBayern. com).

Magull, qui est un incontournable du club, veut faire passer son équipe au niveau supérieur.

«Notre objectif principal est de gagner des titres. C’est très important pour nous personnellement, mais aussi pour le club. À la fin de la saison, nous voulons juste garder quelque chose en main, notamment parce que nous savons tous par expérience personnelle à quel point c’est agréable. Pour moi personnellement, il est également important de travailler au quotidien dans un environnement que j’apprécie. J’ai ça ici au FC Bayern. Nous sommes une équipe soudée – vous pouvez donc appeler et confirmer votre performance », a déclaré Magull après avoir signé son contrat jusqu’en 2024.

Pour Gwinn, l’avenir est prometteur alors qu’elle continue de montrer au monde son éclat après avoir raté la saison dernière en raison d’une blessure au genou.

« L’année dernière, nous avons démontré de manière impressionnante ce que nous pouvons accomplir en tant qu’équipe. Je pense que nous sommes loin de la fin et je veux vraiment continuer dans cette voie avec le FC Bayern et remporter de nouveaux succès. Nous avons déjà prouvé en Ligue des champions que nous pouvons nous affirmer non seulement en Allemagne, mais aussi en Europe. Nous voulons le confirmer et toujours faire mieux. C’est ce qui distingue notre équipe et c’est pourquoi j’ai vraiment hâte aux années à venir », a déclaré Gwinn après avoir signé sa prolongation de contrat jusqu’en 2025.

La gardienne Laura Benkarth (2024) est actuellement blessée, mais cela n’a pas empêché le club de décider de continuer avec le talentueux joueur.

« Nous avons une équipe très forte et la saison dernière, nous avons remarqué à quel point il est précieux lorsque l’équipe reste ensemble et n’est renforcée que de manière sélective », a déclaré Benkarth. « Le FC Bayern a de grandes ambitions dans le football féminin. Le Bayern jouera également un rôle de plus en plus important dans le football féminin au niveau international. En Ligue des champions lors des derniers matchs, mais aussi ces dernières années, on a déjà vu qu’on pouvait suivre les meilleures équipes. Maintenant, ça s’applique, c’est de continuer à travailler dur sur notre développement et ensuite nous verrons ce qui en sortira à la fin.

Pour Carolin Simon (2023), ce n’est pas un choc qu’il y ait une adhésion mutuelle des joueurs et du club à ce projet.

« Nous savons que ce chemin que nous avons emprunté prendra du temps. C’est pourquoi c’est d’autant mieux que de nombreux joueurs prolongent leur temps, l’équipe reste soudée et nous continuons sur cette voie ensemble », a déclaré Simon. «Je me sens incroyablement à l’aise ici dans notre équipe, au FC Bayern et aussi à Munich. Je me sens entre de bonnes mains ici, j’ai de très bonnes conditions d’entraînement, une équipe de coachs et de staff autour de moi qui me rendent meilleur. Et je vois encore beaucoup de potentiel ici. Comme je veux aussi accomplir beaucoup de choses moi-même et gagner des titres, il n’y a pas de meilleure adresse que le FC Bayern, surtout en Allemagne.

Bühl veut continuer à se développer individuellement – ​​et en équipe – au Bayern Munich.

«Ici, au FC Bayern, j’ai les conditions idéales pour me développer et grandir, à la fois athlétiquement et en tant que personne. Cela s’applique également à nous en tant qu’équipe », a déclaré Bühl, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025.