Le Bayern Munich Frauen fait match nul contre Lyon, Benfica et BK Häcken

in

Le tirage au sort de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League 2021/22 a eu lieu lundi en Suisse, et le Bayern Munich Frauen connaît désormais ses adversaires. Les Bavarois ont été entraînés dans un groupe composé des champions du record Lyon, BK Häcken et Benfica.

Dans un monde parfait, le Bayern voulait éviter un groupe avec Lyon ou Arsenal et s’est emparé du côté islandais de Breidablik; cependant, c’est maintenant comme ça que les choses se sont passées. Le côté positif est que le fait d’avoir Lyon en phase de groupes donne aux Bavarois un adversaire coriace en préparation pour les huitièmes de finale. Les voyages à Häcken et Benfica devraient également être de bonnes expériences d’apprentissage pour le club.

Le groupe C est un doozy d’un groupe ici. Les champions en titre Barcelone, Arsenal et Hoffenheim ne sont pas un groupe dont personne ne veut faire partie. Je me sens mal pour HB Køge qui a tiré la courte paille.

Les premiers matchs se joueront le 5 octobre.

Tirage au sort complet

groupe A

Chelsea

Wolfsbourg

Juventus

Severette FCCF

Groupe B

Paris Saint Germain

Breidablik

Real Madrid

WFC Kharkiv

Groupe C

Barcelone

Arsenal

Hoffenheim

HB Køge

Groupe D

Bayern Munich

Lyonnais

BK Häcken

Benfica