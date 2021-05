Le Bayern Munich Frauen prolonge Jovana Damnjanović jusqu’en 2023

Le Bayern Munich Frauen a prolongé le contrat de Jovana Damnjanović jusqu’en 2023.

«Je suis ravi et j’ai hâte de voir les prochaines années au FC Bayern. Je savais que je voulais rester au Bayern et quand le club me l’a proposé, j’ai tout de suite dit oui », a déclaré Damnjanović à FCBayern.com. «Cela signifie vraiment beaucoup pour moi que le FCB ait confiance en moi même après ma grave blessure. Cela me montre que même à un moment où je ne pouvais pas être sur le terrain, je fais partie intégrante de cette équipe.

Damnjanović est connue pour accueillir ses coéquipiers avec un “Hey Bro”, c’est pourquoi son maillot de cérémonie a “Bro” dessus. (Note de l’éditeur: j’adore ça)

Damnjanović, un attaquant de 26 ans, a subi une déchirure des ligaments croisés en quart de finale de la Ligue des champions contre l’Olympique de Lyon, mais est récemment revenu à l’entraînement.

«Je m’entraîne à nouveau avec l’équipe depuis quelques jours et j’en suis très heureux. L’équipe m’a pleinement soutenu dès le premier jour au cours des huit derniers mois et a toujours été là pour moi », a déclaré Damnjanović. «J’ai beaucoup appris ces derniers mois. Le plus important est que nous restions tous en bonne santé et restions unis. J’ai appris à apprécier le fait de pouvoir être sur le terrain. C’est la meilleure sensation que vous puissiez avoir. »

La directrice sportive de Frauen, Bianca Rech, était ravie de pouvoir garder Damnjanović sur la Säbener Straße.

«Nous sommes vraiment heureux de continuer à avoir Jovi dans nos rangs. Jovi apporte tellement d’énergie, est un personnage incroyablement grand et peut porter une équipe. Elle est un élément important pour atteindre nos objectifs », a déclaré Rech.

Le manager de Frauen, Jens Scheuer, était également heureux.

«Jovi est un joueur d’équipe total. Même lors de sa blessure, elle nous a toujours soutenus pleinement et a donné beaucoup en retour. Et je l’ai fait à un moment où les choses n’allaient pas si bien pour elle personnellement. Cela montre à quel point elle est une personne formidable », a déclaré Scheuer. «Jovi est un joueur offensif agressif qui affiche une incroyable volonté de courir. Elle se débrouillait aussi très bien avant sa blessure, attachant bien les balles. C’est pourquoi j’ai vraiment hâte que Jovi puisse nous aider à nouveau dans des matches de compétition dans un proche avenir.