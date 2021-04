Le Bayern Munich Frauen signe l’attaquant polonais Weronika Zawistowska

Acquérir un attaquant polonais a bien fonctionné dans le passé pour le Bayern Munich, alors pourquoi ne pas le refaire une fois de plus?

Le FC Bayern Frauen a engagé la joueuse de l’équipe nationale polonaise Weronika Zawistowska pour renforcer le corps offensif de l’équipe pour l’avenir. Zawistowska se dirigera d’abord vers une mission de prêt pour acquérir plus d’expérience.

Zawistowska, qui quitte le club polonais KKS Czarni Sosnowiec, a signé un contrat de trois ans avec le Bayern Munich.

Weronika Zawistowska est une signature passionnante pour l’avenir du Bayern Munich.Photo de Mikolaj Barbanell / SOPA Images / LightRocket via .

«Weronika est un joueur offensif très talentueux avec beaucoup de potentiel. Nous avons élaboré un plan avec Weronika sur la manière dont nous voulons la développer ensemble au cours des prochaines années », a déclaré Bianca Rech, directrice sportive du FC Bayern Frauen (par FCBayern.com). «Dans un premier temps, nous avons décidé de la prêter afin de lui donner l’opportunité de se développer à un niveau supérieur et d’acquérir une pratique de match importante.»

Zawistowska a hâte de se lancer dans ce nouveau voyage.

«C’est un énorme pas en avant pour moi et je suis très heureux que le FC Bayern m’ait fait confiance. Je suis très fier et reconnaissant, mais je sais que je dois donner quelque chose en retour pour cette opportunité », a déclaré Zawistowska. «Je veux me développer le plus possible et travailler dur chaque jour pour pouvoir donner quelque chose en retour pour la confiance qui m’a été témoignée. Je sais à quel point il faut être bon pour vraiment jouer au Bayern Munich. Tel est mon objectif. Et je vais tout donner pour que ce rêve devienne réalité pour moi.