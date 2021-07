Le Bayern Munich hors course pour Jeremy Doku du Stade Rennais

in

Le jeune belge Jeremy Doku (19 ans) a attiré l’attention de nombreux grands clubs à travers l’Europe avec de belles performances pour son pays à l’Euro. Déployé principalement en tant qu’ailier, Doku peut également jouer en tant qu’ailier droit ou arrière droit offensif, ce qui le porte à l’attention du Bayern Munich. Les Bavarois pourraient faire grand usage d’un joueur avec une telle polyvalence, surtout s’il peut jouer en tant qu’arrière droit/ailier droit, une position cruciale dans le système de l’entraîneur Nagelsmann.

Maintenant, cependant, des rapports récents d’AZ (source initiale: Sky Germany) suggèrent que le Bayern pourrait être hors course pour Doku, car le joueur a été jugé trop cher. Le prix annoncé est d’environ 26 millions d’euros, tandis que l’évaluation du marché des transferts fixe sa valeur actuelle à 33 millions d’euros. Le Stade Rennais souhaite conserver l’ailier, le contrat de Doku allant jusqu’en 2025.

Il semble peu probable que le joueur déménage n’importe où de sitôt, et un déménagement en Bavière semble certainement très improbable. Le Bayern Munich ne semble pas prêt à dépenser plus d’argent cet été, ayant déjà fait venir Upamecano et l’entraîneur Nagelsmann pour un total de 67,5 millions d’euros.

La position RB continue d’être une zone avec peu de profondeur (oui, le Bayern a Bouna Sarr comme arrière latéral de sauvegarde, mais il n’est pas vraiment une option compte tenu de ses performances la saison dernière), donc à moins que Nagelsmann ne transforme miraculeusement Sarr en top attaquer l’arrière, ne pas faire venir un remplaçant pour le poste peut venir mordre le club au plus profond de la saison.