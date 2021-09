Le Bayern Munich II abandonne deux avances différentes et fait match nul Viktoria Aschaffenburg

in

Le Bayern Munich II a perdu des points à domicile pour la première fois cette saison, se contentant d’un match nul 2-2 avec Viktoria Aschaffenburg. C’est un résultat décevant pour le Bayern II, car l’équipe de Martin Demichelis a mené deux fois dans le match mais n’a pas pu tenir pour les trois points.

« C’est notre premier tirage ici au stade Grünwalder devant nos fans. Aujourd’hui, nous n’étions pas aussi dominants sur le ballon qu’au cours des dernières semaines », a déclaré Demichelis. « Ce n’est pas facile de garder le rythme après la trêve internationale avec autant de convocations en équipes nationales et de s’entraîner avec les professionnels. Vous l’avez vu en quelques phases. Au final, Aschaffenburg était très satisfait d’un point ici.

Faits saillants des matchs

Bayern II n’a pas perdu de temps pour se lancer dans celui-ci. Timo Kern a joué Oliver Batista Meier derrière la défense d’Aschaffenburg, et il l’a fait passer devant le gardien de but pour son neuvième but de la saison seulement deux minutes après le début du match. Le Bayern II sera déçu de ne pas avoir doublé son avance avant la mi-temps, y compris un terrible raté de Kern alors qu’il avait un filet grand ouvert après que Batista Meier l’ait placé au milieu de la surface de réparation.

Aschaffenburg leur ferait payer cette erreur. Elmir Muhić a frappé un ballon libre après que le Bayern II n’ait pas réussi une longue touche. Les deux côtés sont entrés dans le demi-niveau à un.

La seconde mi-temps a commencé comme la première mi-temps. À la 49e minute, Kern a fracassé un rebond pour donner l’avantage au Bayern II 2-1. Malheureusement, le Bayern II n’a de nouveau pas réussi à doubler son avance, et Daniel Cheron les ferait payer en trouvant l’égalisation.

Voir les faits saillants complets ici.

Équipe

Ce match a vu le retour de Christian Früchtl dans l’alignement pour la première fois depuis plus d’un an après son prêt désastreux à Nuremberg la saison dernière. Je soupçonne, à ce stade, que Früchtl sera le gardien titulaire du Bayern II à l’avenir cette saison. Nous verrons si une nouvelle opportunité de prêt se présente pendant les vacances d’hiver pour le jeune de 21 ans.

Le Bayern II a dû se passer de Johannes Schenk, Jakob Mayer, Leon Fust, Jahn Herrmann, Moritz Mosandl et Bright Arrey-Mbi dans ce match en raison de blessures.

Bayern XI : Früchtl – Booth, Feldhahn, Lawrence (75. Janitzek), Brückner – Aydin, Rhein (68. Copado), Kern – Batista-Meier, Vidović, Motika (64. Sieb)

De nombreux joueurs du Bayern II se sont retrouvés à passer la pause internationale à voyager en Europe en jouant pour les différentes équipes nationales de jeunes de leur pays. Les matchs qui sortent des trêves internationales seront toujours difficiles pour cette équipe car ces jeunes joueurs s’adaptent à ce genre de vie à un si jeune âge.

Tableau et prochain match

Le Bayern II occupe désormais la deuxième place du classement, à un point du SpVgg Bayreuth. Les deux ont maintenant joué 11 matchs. Le prochain match du club aura lieu le vendredi 17 septembre contre le TSV Buchbach, actuellement cinquième du classement.