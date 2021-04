Le Bayern Munich II abandonne sa décision 3-2 au VfB Lübeck

Le Bayern Munich II a subi une défaite 3-2 aux mains du VfB Lübeck lors de ce qui était probablement le dernier match de Holger Seitz à la tête de l’équipe.

Seitz devrait reprendre ses fonctions de directeur sportif du campus du Bayern Munich, tandis que Danny Schwarz et Martín Demichelis prendront le relais du Bayern Munich II.

Un but à la 41e minute d’Angelo Stiller, signataire d’Hoffenheim, a mis le Bayern II en avant 1-0, mais le VfB Lübeck répondrait rapidement. Deux minutes plus tard, Elsamed Rama a marqué et noué le match alors que les équipes se dirigeaient vers la mi-temps.

Torben Rhein a répondu avec un but pour le Bayern Munich II à la 53e minute, mais encore une fois, les adversaires ont offert une réponse rapide. Ersin Zehir a répondu pour le VfB Lübeck à la 57e minute avant que Yannick Deichmann ne fournisse le vainqueur à la 84e minute.

C’était encore une autre défaite difficile à subir pour le Bayern Munich II, qui est entré dans le match extrêmement cogné. Nico Feldhahn (accumulation de cartons jaunes), Sarpreet Singh (blessure au mollet), Timo Kern (blessure d’Achille), Rémy Vita (raisons personnelles), Malik Tillman (blessure au genou), Lenny Borges (blessure au genou), Ron-Thorben Hoffmann (toujours en entraînement privé après une blessure au genou) et Chris Scott (appelé dans l’équipe senior) étaient tous indisponibles.