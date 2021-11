Le Bayern Munich II bat Heimstetten sur le vainqueur Armindo Sieb

Armindo Sieb a marqué le but vainqueur pour le Bayern Munich II pour les mener 2-1 sur le SV Heimstetten. Le Bayern II n’a jamais perdu contre Heimstetten. Après dix matchs, le Bayern II en a remporté huit et les deux autres se sont soldés par un match nul.

Faits saillants des matchs

Chris Scott a marqué son premier but depuis le 17 août à la 28e minute pour mettre le Bayern II en tête. Dans un terrible début de seconde mi-temps, Moritz Hannemann a marqué à la 46e minute pour l’égalisation dans une réplique presque exacte du but de Scott en première mi-temps.

À la 59e minute, Sieb a dirigé un centre de Maximilian Welzmüller pour le but vainqueur.

Voir les faits saillants complets du match ici.

Équipe

Avant le match, le Bayern allait déjà être privé de Johannes Schenk, Jakob Mayer, Jahn Herrmann, Moritz Mosandl et Lukas Schneller en raison de blessures de longue durée. Le jour du match, le Bayern II a dû reposer Gabriel Vidovic et Torben Rhein en raison d’un rhume et Malik Tillman en raison d’une blessure.

Manuel Kainz (19 ans) était de retour dans les buts avec Timon Dressel (17 ans) sur le banc permettant à Tom Hülsmann (17 ans) de remonter chez les U-19 pour les DFB Pokal Juniors ce week-end. En raison de blessures, le corps des gardiens du Bayern II est encore plus jeune que la normale.

Lucas Copado était également de retour dans la formation de départ du Bayern II.

Bayern XI : Kainz – Brückner (76. Fust), Feldhahn, Arrey-Mbi, Lawrence, Booth (90+1. Metu) – Welzmüller, Scott, Batista-Meier (88. Motika) – Sieb (85. Aitamer), Copado (64. Kern)

Tableau et prochain match

La victoire donne au Bayern II un point d’avance sur SpVgg Bayreuth ; cependant, le Bayern II a joué un match supplémentaire. En effet, le Bayern II ne jouera pas de matchs pendant la pause internationale en raison du nombre de jeunes internationaux qui quittent le club pour rejoindre leur pays.

Le prochain match du Bayern II aura lieu le 20 novembre contre Eichstätt. Au moment où ce match aura lieu, Bayreuth aura joué son match en main et ils seront à niveau en nombre de matchs joués.