Le Bayern Munich II de retour au sommet de la table après le dernier vainqueur d’Armindo Sieb

Le Bayern Munich II a cédé une avance de deux buts, mais un décompte tardif d’Armindo Sieb a donné aux réserves du Bayern une victoire 3-2 sur Augsburg II.

« Nous rentrons à la maison aujourd’hui en tant que seul favori et nous pouvons en être très satisfaits », a déclaré l’entraîneur-chef Martin Demichelis. « Mais nous menions 2-0 aujourd’hui et ce n’est pas la première fois que nos adversaires reviennent. Ils ont même marqué deux buts faciles contre nous aujourd’hui. Nous devons en parler aux gars et nous devons améliorer cela. »

Faits saillants des matchs

Ce fut un autre départ rapide pour le Bayern II, puisque Gabriel Vidovic a marqué à la 9e minute. Oliver Batista Meier a porté le score à 2-0 à la 29e minute après une faute sur Nemanja Motika dans la surface.

Malheureusement pour le Bayern II, Augsburg II a rapidement renversé la vapeur en début de seconde mi-temps et égalisé à la 49e minute.

Puis, à la 85e minute, la tête plongeante de Sieb s’est faufilée au deuxième poteau pour donner au Bayern II la victoire 3-2.

Voir les faits saillants complets ici.

Équipe

Timo Kern est revenu dans la formation de départ pour le Bayern II à la place d’Emilian Metu. Demichelis est allé avec sa ligne de fond familière d’Angelo Brückner, Jamie Lawrence, Bright Arrey-Mbi et Taylor Booth. Maximilian Welzmüller remplace Booth à la mi-temps grâce à une blessure.

Il y a des moments fous avec le corps des gardiens du Bayern II. Grâce à la blessure de Sven Ulreich, Christian Früchtl fait partie de l’équipe première. Avec Lukas Schneller (blessure), Jakob Mayer (blessure) et Manuel Kainz (malade), Tom Hülsmann, 17 ans, a été rappelé de l’équipe U-19 du club et a obtenu son premier départ.

Pour un renfort dans ce match, le club s’est tourné vers l’ancien gardien du Bayern II et actuel gardien du Bayern Frauen Michael Netolitzky ! Le joueur de 27 ans a pris sa retraite à l’été 2020 en raison de blessures persistantes mais a dû remettre l’uniforme. Heureusement, il n’était pas nécessaire dans celui-ci.

Bayern XI : Hülsmann – Brückner, Arrey-Mbi, Lawrence, Booth (45. Welzmüller) – Tillman, Aydin, Kern (67. Scott) – Motika (77. Metu), Vidović, Batista-Meier (67. Sieb)

Tableau et prochain match

Le Bayern II termine la journée de match à la première place devant SpVgg Bayreuth. Les deux équipes sont à égalité de points avec 44, mais le Bayern II conserve l’avantage grâce à une différence de buts bien supérieure (+41 contre +27). Les deux équipes ont construit une avance de 9 points sur la troisième place du FC Schweinfurt.

C’est une autre semaine de plusieurs matches pour le Bayern II avant la trêve internationale. Mercredi, le Bayern II accueillera le TSV Aubstadt avant de se déplacer pour affronter le SV Heimstetten dimanche prochain.