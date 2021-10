Le Bayern Munich II domine Greuther Fürth II et conserve la première place

Le Bayern Munich II reste au sommet de la Regionalliga Bayern ce week-end avec une solide victoire 3-0 sur Greuther Fürth II.

Faits saillants des matchs

Bright Arrey-Mbi a donné l’avantage au Bayern II 1-0 à la 10e minute avec une tête sur un corner d’Oliver Batista Meier. C’était presque 2-0 quelques minutes plus tard lorsque le coup franc de Batista Meier a été repoussé de la barre transversale, mais Fürth a réussi à garder le ballon hors de portée.

À la 54e minute, Nemanja Motika a failli marquer le 2-0 mais a été arrêté par le gardien de but, mais Gabriel Vidovic était sur place pour récupérer et marquer le rebond pour doubler l’avance du Bayern. Dix minutes plus tard, Batista Meier marque enfin son but avec un virage brillant et termine en haut de la surface de Fürth.

Voir les faits saillants complets du match ici.

Équipe

Martin Demichelis n’a fait qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui a joué en milieu de semaine, en faisant venir Jamie Lawrence pour Nico Feldhan. Lawrence a joué avec l’équipe U-19 du Bayern en UEFA Youth League (cela ne se passe pas bien pour eux dans cette compétition.) en milieu de semaine contre le Dynamo Kyiv.

Demichelis s’est définitivement installé sur une ligne de fond défensive, et il semble prêt à la monter pour au moins le reste de 2021. Il y a beaucoup plus de talents offensifs aux niveaux plus jeunes, donc il y a beaucoup plus de rotation dans ces positions.

Bayern XI : Kainz – Booth, Lawrence, Arrey-Mbi, Brückner – Aydin (76. Welzmüller), Rhein (68. Fust), Tillman – Batista-Meier (76. Metu), Vidović (70. Copado), Motika (68. Sieb)

Tableau et prochain match

Le Bayern II occupe la première place du classement grâce à un différentiel de buts supérieur. Ils sont toujours à égalité de points avec SpVgg Bayreuth, mais Bayreuth a encore un match en main.

Avec la trêve internationale à nos portes, le Bayern II ne reprendra pas le terrain avant le vendredi 15 octobre face au SV Wacker. Pendant la pause, Bayreuth jouera son match en main, donc les clubs aborderont ce week-end avec un nombre égal de matchs joués.