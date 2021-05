Le Bayern Munich II officiellement relégué de la 3.Liga après la défaite de Hallescher

Cela allait toujours être une campagne difficile pour le Bayern Munich II, mais la défaite 0-1 de samedi contre le Hallescher FC signifie officiellement que les réserves du Bayern rejoindront la Regionalliga la saison prochaine. C’était, à ce stade, un résultat attendu, mais ce n’est toujours pas amusant.

«Les garçons en grandiront», a déclaré l’entraîneur Danny Schwarz. «Nous avons de très bons gars ici, ils ont 17 ou 18 ans et ont une carrière devant eux.»

Cela a mal commencé pour le Bayern II dès la sortie de la porte avec Braydon Manu marquant dans la première minute. En raison d’autres résultats, une victoire aujourd’hui n’aurait pas sauvé le Bayern II, mais les jeunes Bavarois n’ont jamais été en mesure de trouver un but aujourd’hui et ont subi la défaite 0-1.

Abstieg. Alors weh es heute tut, wir werden zurückkommen! #MiaSanMia – Campus FC Bayern (@FCBjuniorteam) 22 mai 2021

«Notre objectif est de sortir de la ligue et de revenir en troisième division, a déclaré le directeur du campus Jochen Sauer. «Pour cela, nous essaierons de mettre sur pied une équipe de bonne qualité.»

Avant le match, le Bayern II a révélé que six joueurs avaient joué leur dernier match pour le club. Angelo Stiller, Angelo Mayer, Kilian Senkbeil, Michael Wagner, Daniels Ontužāns et Alexander Lungwitz quitteront tous le club cet été. Stiller rejoindra Hoffenheim et Wagner partira pour Türkgücü München. Lungwitz sera de retour à Greuther Fürth avec son prêt expirant.

Dans les semaines à venir, nous reviendrons sur la saison et verrons ce qui n’a pas fonctionné et ce que le Bayern II peut espérer la saison prochaine.