Le Bayern Munich II sauve un point avec la tête de feu Jamie Lawrence

in

Jamie Lawrence a marqué à la 6e minute du temps d’arrêt pour sauver un point pour le Bayern Munich II alors qu’il faisait match nul 2-2 avec le TSV Buchbach.

« Après avoir encaissé deux buts, nous avons eu du mal à nous créer des occasions. Mais au final, nous avons heureusement fait match nul 2-2 », a déclaré Martin Demichelis après le match. “Nous avons une équipe jeune, donc ce n’est pas toujours facile quand les fans mettent autant de pression.”

Faits saillants des matchs

Malik Tillman a inscrit son premier but de la saison à la 44e minute après avoir été joué derrière la ligne de fond par Oliver Batista Meier avec une absurde en dehors de la passe du pied. Tillman a battu le gardien de Buchbach au ballon et l’a bouclé au fond des filets pour donner l’avantage au Bayern II juste avant la mi-temps.

Le Bayern II a poussé pour un deuxième but, mais Buchbach en a marqué deux en deux minutes grâce à Moritz Sassmann (68′) et Alexandro Petrovic (70′). Tout comme il semblait que Buchbach allait prendre les trois points, Lawrence dominait tout le monde – ce qui, pour être honnête, n’est pas si difficile pour lui – et a marqué l’égalisation dans les 90 + 6 ‘.

Voir les faits saillants complets ici.

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! 2:2 ! – Campus du FC Bayern (@fcbayerncampus) 17 septembre 2021

Équipe

Il y a eu trois changements dans l’équipe dans ce match avec Bright Arrey-Mbi, Tillman et Emilian Metu remplaçant Nico Feldhahn, Nemanja Motika et Torben Rhein.

Christian Früchtl était de retour dans les buts du Bayern II, et il serait choquant de le voir perdre sa place de titulaire pour le reste de l’année, sauf blessure.

Bayern XI : Früchtl – Booth, Lawrence, Arrey-Mbi, Brückner (83. Sieb) – Aydin (57. Motika) – Metu (72. Copado), Vidović, Kern, Batista-Meier, Tillman

Tableau et prochain match

Le Bayern II revient en tête du classement avec 27 points grâce à son énorme différentiel de buts ; cependant, ils sont à égalité de points avec SpVgg Bayreuth qui a maintenant un match en main.

Leur prochain match aura lieu le samedi 25 septembre contre le TSV Rain am Lech.