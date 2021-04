Le Bayern Munich II se contente du match nul après avoir concédé le dernier deuxième but

Le Bayern Munich II a concédé une égalité de dernière seconde à la 95e minute du match contre le FSV Zwickau mardi et a dû se contenter du nul 1-1. Le match doit être considéré comme une opportunité potentiellement dévastatrice perdue pour le Bayern II, et deux énormes points ont chuté dans leur question pour éviter la relégation au Regionalliga Bayern.

Ce fut un autre grand jour d’absences pour Danny Schwarz et Martin Demichelis. Ils ont dû se passer de trois joueurs qui faisaient partie de la première équipe (Christopher Scott, Josip Stanisic, Maxi Zaiser et quatre joueurs blessés (Timo Kern, Malik Tillman, Lenny Borges et Jamie Lawrence).

Sarpreet Singh a marqué à la 35e minute pour donner l’avantage au Bayern II. Ils ont trouvé diligemment et dur pour le reste du match et ont pensé qu’ils allaient quitter Zwickau avec les trois points. Malheureusement, à la 95e minute du match, Steffen Nkansah a devancé Nico Feldhahn sur un coup franc de la dernière chance dans la surface et a marqué l’égalisation. Juste comme ça, deux points se sont évaporés.

Bayern XI: Hoffmann – Waidner, Che, Feldhahn, Lungwitz – Stiller, Rhein (70. Welzmüller), Singh (90. Kühn) – Sieb (46. Günther), Arp, Oberlin (75. Jastremski)

Le point signifie que le Bayern II reste à la 16e place du tableau de la 3.Liga. Ils sont hors de la zone de relégation, pour l’instant, grâce à une différence de buts de «-5» par rapport au «-6» de Kaiserslautern. Les deux clubs ont abandonné les égaliseurs de temps d’arrêt cette semaine.

Le Bayern II sera ensuite sur le terrain le lundi 26 avril contre le 7e rang du FC Saarbrücken. Lorsque les deux équipes se sont rencontrées en décembre, le Bayern II a remporté une victoire 2-1.