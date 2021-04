Le Bayern Munich II se fait écraser Sarrebruck, maintenant la relégation en face

Le Bayern Munich II a été absolument battu lors de son dernier match de 3.Liga contre Sarrebruck sur un coup de 4-0. Sarrebruck s’est hissé à la cinquième place du classement tandis que le Bayern II se retrouve en plein milieu de la zone de relégation.

Plus tôt lundi, le club a annoncé que le milieu de terrain Timo Kern, l’un des joueurs vétérans du club, raterait le reste de la saison en raison d’une blessure lancinante d’Achille. Puisque le Bayern II a été si terrible devant le but cette année, perdre le meilleur buteur n’est pas de bon augure pour le reste de la saison.

Sarrebruck a reçu des buts à la 11e minute de Minos Gouras et à la 20e minute de Nicklas Shipnoski. Le Bayern II a riposté, saisissant des chances de marquer mais ne pouvant jamais trouver le fond du filet par lui-même. Sarrebruck a mis le match à l’écart en seconde période avec des buts de Shipnoski (70e minute) et un but dans le temps d’arrêt de Sebastian Jacob.

Bayern XI: Hoffmann – Waidner (46. Che), Stanisic, Feldhahn, Vita – Lawrence (26. Günther), Rhein (46. Zaiser), Singh, Scott – Arp (46. Oberlin), Jastremski (71. Sieb)

Il reste quatre matchs à jouer dans la saison 3 de la Ligue actuelle, et les Bavarois n’ont pas gagné lors de leurs huit derniers matchs. Les choses ne semblent pas bonnes pour la survie; cependant, il y a toujours une lueur d’espoir. Les quatre matchs restants sont tous contre des équipes battables, c’est vrai, même 26 points de plus dans le tableau 1860 Munich est battable.

Nous devons maintenant parler du sort réaliste que le Bayern II pourrait être relégué au Regionalliga Bayern à la fin de la saison en cours. Ils sont à la 18e place (les quatre dernières équipes de la 3.Liga sont automatiquement reléguées), mais ils ne sont qu’à deux points de s’échapper de la zone de relégation. Des choses plus étranges se sont produites (c’est-à-dire la saison dernière lorsque le Bayern II a couru le tableau et a improbablement gagné la ligue).