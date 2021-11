Le Bayern Munich II tombe face au VfB Eichstätt et perd cinq points de la première place

Le Bayern Munich II a pris la route lors de son premier match de retour de la pause internationale, mais il est tombé avec une grosse défaite 3-1 contre le VfB Eichstätt. Les jeunes réserves bavaroises restent à la deuxième place, mais elles perdent du terrain face au SpVgg Bayreuth.

Faits saillants des matchs

Il semblait que les deux équipes se dirigeaient vers la pause de la mi-temps sans but, mais Jamie Lawrence a concédé un penalty idiot à la 40e minute. Ralf Schröder est intervenu et a converti le tir au but pour envoyer les hôtes 1-0 à la pause.

Peu de temps après le redémarrage, le Bayern II a riposté. Un centre en profondeur de Taylor Booth a trouvé Christopher Scott dans la surface, qui a fait tomber le ballon avec une habileté impressionnante. Il a trouvé un pouce d’espace et a battu le gardien de but.

Malheureusement, Eichstätt a repris la tête peu de temps après suite à un mauvais dégagement de Nicolas Feldhahn. Le Bayern II était de retour sur le terrain à la 55e minute, mais la tête d’Oliver Batista Meier a touché la barre transversale.

Le Bayern II a continué à pousser pour l’égalisation, mais c’est Eichstätt qui a inscrit le but suivant. Prenant les devants 3-1, Philipp Federl a marqué de la tête un corner à la 82e minute pour mettre fin aux espoirs d’un retour du Bayern II.

Voir les faits saillants complets ici.

Équipe

Avec Thorben Rhein absent avec COVID, Martin Demichelis a déplacé Taylor Booth dans le milieu de terrain trois et Maximilian Welzmüller à l’arrière droit. Leon Fust a également pris le départ sur Eyüp Adin, qui remplacerait l’arrière gauche Angelo Eyüp à la mi-temps.

Feldhahn semble avoir vraiment perdu un pas, et il est vraiment évident que Demichelis doit s’appuyer sur la paire de défenseurs centraux Lawrence et Bright Arrey-Mbi pour aller de l’avant.

Bayern XI : Kainz – Welzmüller, Feldhahn (74. Copado), Lawrence (45. Arrey-Mbi), Brückner (45. Aydin) – Booth, Kern, Fust (67. Motika) – Batista-Meier, Vidović (45. Sieb), Scott

Halbzeit⏸| 1:0 (45′) Die Hausherren gehen durch einen Elfmeter à Führung. Die Roten haben mehr Ballbesitz, konnten ihre Chancen aber noch nicht zum Rückschlag nutzen. In der zweiten Hälfte das Ding rumreißen, Jungs ! #FCBAmature pic.twitter.com/uVkx8FLgeh – Campus du FC Bayern (@fcbayerncampus) 20 novembre 2021

Tableau et prochain match

La défaite laisse le Bayern II à cinq points du leader du classement, SpVgg, qui est à égalité sur les matchs joués maintenant. Le vendredi 26 novembre, le Bayern II accueillera le FC Memmingen.